Зауважимо, що шойгу пообіцяв, що без підготовки нікого відправляти на війну проти України не будуть. Натомість військові, які потрапили під часткову мобілізацію, вже розповідають, що на них очікує.

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Немає ані теорії, ані практики

У мережу виклали ролик військові з 1-го танкового полку. Вони розповіли, що за лічені дні вирушать до України. І зроблять це без жодної ані теоретичної, ані практичної підготовки. Мобілізовані не акцентували на відсутності бойового досвіду, тож можна припустити, що це дійсно резервісти. Але вони наголосили на "перепідготовці", якої так і не було.

Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправленням у зону бойових дій не буде. Командири полку офіційно підтвердили цю інформацію. 29 вересня нас відправлять до Херсона. Тому думайте самі, вирішуйте самі, що робити з цим,

– сказав один з військових.

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З забезпеченням у "мобіків" теж не все гаразд

Мало того, що відправляють на фронт без бойової підготовки. Мобілізованих ще й змушують самим себе забезпечувати. Так, на руки бійцям видають документ з назвою "Мінімальний набір майна, необхідного для відбуття у воєнне відрядження". Серед речей, які потрібно купити:

Два рюкзаки на 60 і 20 літрів;

Спальний мішок;

Камуфляжний костюм;

Черевики;

Термобілизну;

10 пар шкарпеток;

2 пари трусів;

Новий телефон, без вказаних у ньому контактів;

Продуктовий набір на добу;

Капці.

Цікаво, що захист окупантам бажано собі забезпечити. Так жирним шрифтом і вказано у документі. Не виключено, що бронешоломи і бронежилети видаватимуть на місці. Але знаємо ми якість та надійність такого захисту.

Як показали низка відео наших військових, у плитоносках лежать звичайні металеві пластини. І вони пробиваються пострілами з пістолета. Тож захист дуже умовний. Максимум, від удару під час рукопашного бою.

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