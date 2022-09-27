Принаймні про це свідчить колективний лист жінок і матерів "мобіків", який поширюють у соцмережах. Його вони спрямували ватажку так званої "днр" пушиліну, намагаючись добитися покарання за воєнні злочини, які здійснювали кадирівці.

Читайте також У Москві силовики побили й зґвалтували затриманого активіста, – ЗМІ

Кадирівці ґвалтували бойовиків "днр"

До пушиліна звернулися рідні бійців 1-го армійського корпусу так званої "народної поліції" псевдореспубліки. Їх мобілізували з міста Докучаєвськ. Як доповідають вони у листі, кадирівці домагалися їхніх чоловіків і синів.

Рідні бідкаються, що їхні чоловіки відправилися воювати, хоч і не мали відповідного військового досвіду. І замість того, щоб стати героями псевдореспубліки, їх позбавили "честі та гідності".

У зверненні наголошується на тому, що у Берестовому стався безпрецедентний випадок. Там двох бійців з псевдореспубліки зґвалтували кадирівці. І зробили вони це на очах інших військовослужбовців. Це вже якесь подвійне збочення. До слова, стояти та спостерігати – улюблена практика росіян.



Жінки поскаржилися на злочинні дії кадирівців / Фото документа

Але, як з'ясувалося, були й ті, хто хотів заступитися. Але їм посіпаки кадирова погрожували зброєю й обіцяли "пристрелити, наче собак". Рідні зауважили, що військове керівництво намагається всіляко приховати цей факт. І робить воно це для того, щоб не обурювати диктатора з чечні.

Вишенькою на торті стало саме ставлення кадирівців до мешканців псевдореспубліки. Останні для них – ніхто. Тож з ними, наголошували посіпаки кадирова, робитимуть все, що заманеться.



Кадирівці погрожували убити їхніх синів і чоловіків / Фото документа

Мобілізованих закликають запасатися трусами

Тим часом мобілізованих росіян закликають самотужки збиратися на фронт. Їм уже роздають списки з усім, що знадобиться у так званому "відрядженні".

Отже, що входить до "Мінімального набору майна, необхідного для відбуття у воєнне відрядження"? Мовиться про:

Два рюкзаки на 60 і 20 літрів;

Спальний мішок;

Камуфляжний костюм;

Черевики;

Термобілизну;

10 пар шкарпеток;

2 пари трусів;

Новий телефон, без вказаних у ньому контактів;

Продуктовий набір на добу;

Капці.

Цікаво, що бронешолом і бронежилет мати бажано. Але не обов'язково. Можливо, їх видадуть росіянам на місці. Але не виключаємо того факту, що замість броньованих плит будуть звичайні металеві пластини. А на голови росіянам запропонують одягнути велосипедні шоломи, щоб хіба від гілок у лісі рятуватися.

Варте уваги – росіян перед війною закликають запасатися прокладками та тампонами: дивіться відео