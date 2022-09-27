Саме її батько показав фото журналістам. На кадрах – він з маленькою донькою обіймаються на подвір'ї.

Важливо Росіяни вдарили ракетами по Первомайському: повністю зруйновано 2 приватні будинки

Доньку звали Наталія і їй було лише 15 років. Її життя обірвала російська ракета 26 вересня, коли ворог цинічно вдарив по Первомайську. Внаслідок удару ворог повністю зруйнував 2 приватні будинки.

На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний,

– наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Батько дівчини знайшов серед уламків понівеченого будинку фото, на якому він з донькою був щасливий. Зараз його вбитий болем погляд проникає у саме серце. У ньому чітко читається лише одне питання: "За що?".



Батько з фото доньки, яка загинула у Первомайську / Фото Суспільне Харків

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним дівчини.

Обстріл Первомайська: що ще відомо

Первомайський міський голова Микола Бакшеєв у зверненні до жителів громади повідомив, що загинула не одна людина і висловив співчуття родинам.

"Є загиблі серед цивільного населення, серед яких 15-річна дівчинка. Також зруйнована цивільна інфраструктура, з чим пов'язана відсутність водопостачання у приватному секторі, працюють аварійні бригади по решті комунікацій", — сказав Бакшеєв.

Він пообіцяв, що комунікації відновлять якнайшвидше.

Що було раніше – Росіяни 3 місяці тому завдали цинічного удару по Первомайську: дивіться відео