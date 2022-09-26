Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що окупанти завдали терористичний ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. Також зафіксували пошкодження критичної інфраструктури.

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Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки,

– заявив Синєгубов.

Микола Бакшеєв заявив, що росіяни вдарили по Первомайському. Він нагадав місцевим жителям, що не можна фотографувати або знімати на відео місце прильотів.

Також Бакшеєв попередив людей, що через аварійну ситуацію тимчасово відключено водопостачання деяких вулиць старої частини міста. У повному обсязі водопостачання відновлять упродовж 27 – 28 вересня.

Жертвою стала 15-річна дівчина

Згодом голова ОВА повідомив, що, на жаль, жертвою ракетного удару стала 15-річна дівчина. Синєгубов наголосив: "нелюди обірвали ще одне дитяче життя".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним дівчини.

Голова ОВА нагадав людям, як важливо дотримуватися правил безпеки. Коли сповіщають про повітряну тривогу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту й перебувати там до "відбою".

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