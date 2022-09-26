Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что оккупанты нанесли террористический ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры. Также зафиксировали повреждения критической инфраструктуры.

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Кроме этого есть повреждения критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома,

– заявил Синегубов.

Николай Бакшеев заявил, что россияне ударили по Первомайскому. Он напомнил местным жителям, что нельзя фотографировать или снимать на видео место прилетов.

Также Бакшеев предупредил людей, что из-за аварийной ситуации временно отключено водоснабжение некоторых улиц старой части города. В полном объеме водоснабжение восстановят в течение 27 – 28 сентября.

Жертвой стала 15-летняя девушка

Впоследствии глава ОВА сообщил, что, к сожалению, жертвой ракетного удара стала 15-летняя девушка. Синегубов подчеркнул: "изверги оборвали еще одну детскую жизнь".

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным девушки.

Глава ОВА напомнил людям, как важно соблюдать правила безопасности. Когда оповещают о воздушной тревоге, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты и находиться там до "отбоя".

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