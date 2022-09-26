Террор врага стал системным, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Запорожье оказалось под атакой россиян

Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В результате атаки возникли пожары. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и все соответствующие службы.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что повреждения получили жилые дома, в которых повылетали окна, образовательное заведение и заведение здравоохранения.

Также пострадал гаражный кооператив. Там произошел пожар, повреждены автомобили. Если ваш дом тоже подвергся разрушениям, сообщайте об этом на 15-80,

– отметил Куртев.



Оккупанты обстреляли Запорожье / фото Александр Старух



Россияне атаковали Запорожье / фото Александр Старух



Запорожье оказалось под обстрелами россиян / фото Александр Старух



В Запорожском районе много разрушений / фото Александр Старух

Россияне активно обстреливают Запорожье: последние новости

В ночь на 25 сентября оккупанты обстреляли Запорожье. В результате пострадала гражданская инфраструктура. Известно о 3 пострадавших.

Также ночью 24 сентября россияне обстреляли Запорожье. Так, в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Пострадали 9 человек, 1 человек в больнице, а одна женщина погибла.

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