Терор ворога став системним, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Запоріжжя опинилось під атакою росіян

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки виникли пожежі. Наразі на місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що ушкодження отримали житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров‘я.

Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа, ушкоджено автомобілі. Якщо ваша оселя теж зазнала руйнувань, повідомляйте про це на 15 – 80,

– зазначив Куртєв.



Окупанти обстріляли Запоріжжя / фото Олександр Старух



Росіяни атакували Запоріжжя / фото Олександр Старух



Запоріжжя опинилось під обстрілами росіян / фото Олександр Старух



У Запорізькому районі багато руйнувань / фото Олександр Старух

Росіяни активно обстрілюють Запоріжжя: останні новини

У ніч проти 25 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок цього постраждала цивільна інфраструктура. Відомо про 3 постраждалих.

Також вночі 24 вересня росіяни обстріляли Запоріжжя. Так, в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Постраждало 9 осіб, 1 людина в лікарні, а одна жінка загинула.

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