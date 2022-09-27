Именно ее отец показал фотографии журналистам. На кадрах – он с маленькой дочкой обнимаются во дворе.

Важно Россияне ударили ракетами по Первомайскому: полностью разрушены 2 частных дома

Дочь звали Наталья и ей было всего 15 лет. Ее жизнь оборвала российская ракета 26 сентября, когда враг цинично ударил по Первомайску. В результате удара враг полностью разрушил 2 частных дома.

К сожалению, от ракетного удара в Первомайском девушка погибла 15 лет. Российские оккупанты коварно днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги. Каждое военное преступление будет наказано,

– подчеркнул глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отец девушки нашел среди обломков изуродованного дома фото, на котором он с дочерью был счастлив. Сейчас его убитый болью взгляд проникает в самое сердце. В нем отчетливо читается только один вопрос: "За что?".



Отец с фото дочери, погибшей в Первомайске / Фото Сиспильне Харьков

Редакция 24 канала выражает соболезнование родным девушки.

Обстрел Первомайска: что еще известно

Первомайский городской голова Николай Бакшеев в обращении к жителям общины сообщил, что погиб не один человек и выразил соболезнования семьям.

"Есть погибшие среди гражданского населения, среди которых 15-летняя девочка. Также разрушена гражданская инфраструктура, с чем связано отсутствие водоснабжения в частном секторе, работают аварийные бригады по всем остальным коммуникациям", — сказал Бакшеев.

Он пообещал, что коммуникации возобновят как можно скорее.

Что было раньше – Россияне 3 месяца назад нанесли циничный удар по Первомайску: смотрите видео