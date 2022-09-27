Якщо ж серйозно, то часткова мобілізація продемонструвала також, наскільки забезпечене російське військо. Оскільки ті, хто вже отримав повістки, повинні самостійно забезпечити себе найнеобхіднішим, то справи дійсно йдуть кепсько.

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10 пар шкарпеток і 2 пари трусів

У мережі з'явився список з тим, що повинен придбати мобілізований росіянин. Ми всі пункти списку не назвемо, але пройдемося по найцікавішому. Передовсім почнемо з назви документа: "Мінімальний набір майна, необхідного для відбуття у воєнне відрядження". У ньому окупант має мати з собою:

Два рюкзаки на 60 і 20 літрів;

Спальний мішок;

Камуфляжний костюм;

Черевики;

Термобілизну;

10 пар шкарпеток;

2 пари трусів;

Новий телефон, без вказаних у ньому контактів;

Продуктовий набір на добу;

Капці.



Що потрібно мати мобілізованому для "відрядження" / Фото з телеграма СтратКом ЗСУ

Броніки мати бажано, але не обов'язково

Жирним шрифтом виділені два пункти. Мовиться про бронешолом і бронежилет. У списку вказано, що їх бажано мати з собою. Ми б усе ж рекомендували обов'язково потурбуватися про них. Бо 10 пар шкарпеток можуть і не знадобитися, а труси окупанти можуть і не встигнути поміняти. А все тому, що захист, який надає вище військове керівництво своїм воякам, настільки одноразовий, що не справляється навіть з пістолетами.

Цей перелік підтверджує припущення, яким кілька днів тому поділилися у розвідці Великої Британії. Аналітики тоді визнали, що росії буде вкрай непросто матеріально забезпечити ще 300 тисяч військових. Нагадаємо, що рівно стільки бійців планує набрати ворог, щоб відправити на фронт.

Напередодні ми розповідали про ситуацію у Бєлгородській області. Там ті, хто прибуває до пунктів збору, теж отримують перелік того, що їм потрібно мати з собою. Себто військове керівництво і там вимагає самостійно забезпечувати себе матеріально до вірної загибелі. Краще б уже на штори збирали гроші, результативніше було б.

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