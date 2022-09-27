Політичну кризу в росії потрібно загострити ще більше

Зараз же вони відверто не розуміють, навіщо їм йти захищати умовний Херсон та з великою ймовірністю гинути за нього. Це нерозуміння і створює ту ситуацію, яку зараз можна побачити в російських військкоматах. Про це 24 каналу розказав американський політолог Раміс Юнус.

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Розгортання мобілізації в росії та її результати він характеризує тим, у якому стані сьогодні перебуває російське суспільство.

Путін пішов на мобілізацію, а було б непогано, якби він ще й оголосив воєнний стан. Я прихильник цього, бо це ще більше посилить політичну кризу,

– вважає Юнус.

Він пояснив, що оголошення мобілізації російським президентом – це насправді добре, інакше на цій темі можна було б ще довго спекулювати. А так путін зсередини підпалив цей гніт, і зараз росіяни вже не зможуть відсиджуватися вдома і кричати про те, що "дєди ваєвалі, можем павтаріть".

Політолог зауважив, що ситуація в росії загострюється щодня. Чоловіки втікають з країни, Дагестан та Якутія піднялися на протести, вже навіть розстріляли одного воєнкома. А воєнний стан міг би ще більше посилити цей хаос.

Ба більше, Юнус переконаний, що в цей потрібно закривати кордони від Фінляндії до Монголії, наскільки це можливо. Адже цю невдоволену та обурену протестну масу потрібно спрямувати всередину країни, бо ніхто не скасовував колективної відповідальності.

Так само як 80 років тому увесь німецький народ, навіть ті, хто не підтримував його режим, був змушений відповідати за нацистські злочини Гітлера, бо просто так він до влади не прийшов, мають відповідати й росіяни.

Те саме, за словами політолога, відбувається і сьогодні. Вони можуть говорити, що не знали про це, але коли мобілізація і воєнний стан приходять додому – "відмазатися" вже не вийде.

Якщо ви йдете зі своїм обуренням, то навіщо ви будете його виливати на Грузію, Вірменію, Азербайджан, Казахстан, Монголію чи на Фінляндію? Тримайте цей негатив у своїй країні,

– наголосив Юнус.

"Якщо встануть кавказькі республіки, Дагестан, Чечня, Інгушетія, якщо встане Якутія, Башкортостан, Татарстан, якщо встануть всі інші, тоді ми згадаємо часи радянського союзу і ситуацію з виводом військ з Афганістану, і як це все повернулося для того ж радянського союзу", – продовжив він.

Процес запущений, потрібно продовжувати

Політолог зауважив, що все, що зараз відбувається в росії, означає, що процес запущений. У путіна вже немає інших варіантів. Він вимушений робити ходи, які будуть і далі погіршувати його ситуацію – це як цугцванг у шахах. І найважливіше, які ходи у відповідь робитиме Україна та Захід. Зараз дуже багато говорять про санкції та інші моменти, які працюють на перспективу, а потрібно розв'язувати проблему тут і зараз.

Оскільки ситуація в росії, зокрема й з вимушеним оголошенням мобілізації, склалася так, завдяки успіхам України на полі бою, особливо на Харківському напрямку, то питання номер один на порядку денному – це посилення підтримки нашої держави на фронті, аби після Харківщини був Лиман, Херсон та інші.

"Просування, воєнні успіхи України будуть посилювати політичну кризу в росії зсередини, і ця війна закінчиться набагато швидше, ніж багато хто сподівався", – підсумував політолог.

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Як у кремлі реагують на провалену мобілізацію

З моменту оголошення часткової мобілізації путіним минув майже тиждень, і вже стало зрозуміло, що добровільно росіяни у черги до військкоматів ставати не планують. У кремлі вже відреагували на свою невдачу.

За даними американського Інституту вивчення війни, москва традиційно для себе знайшла "винних". Так, масові порушення указу про мобілізацію назвали "окремими помилками місцевої влади", тобто у повному хаосі з мобілізацією, на думку російської влади, винна бюрократія на місцях.