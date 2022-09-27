Политический кризис в россии нужно обострить еще больше

Сейчас они откровенно не понимают, зачем им идти защищать условный Херсон и с большой вероятностью гибнуть за него. Это непонимание и создает ту ситуацию, которую сейчас можно увидеть в российских военкоматах. Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус.

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Развертывание мобилизации в россии и её результаты он характеризует тем, в каком состоянии сейчас находится российское общество.

Путин пошел на мобилизацию, а было бы неплохо, если бы он еще объявил военное положение. Я сторонник этого, потому что это еще больше усугубит политический кризис,

– считает Юнус.

Он объяснил, что объявление мобилизации российским президентом – это действительно хорошо, иначе на этой теме можно было бы еще долго спекулировать. А так путин изнутри поджег этот фитиль, и сейчас россияне уже не смогут отсиживаться дома и кричать о том, что "деды воевали, можем повторить".

Политолог отметил, что ситуация в россии обостряется каждый день. Мужчины бегут из страны, Дагестан и Якутия поднялись на протесты, уже даже расстреляли одного военкома. А военное положение могло бы еще больше усилить этот хаос.

Более того, Юнус убежден, что нужно закрывать границы от Финляндии до Монголии, насколько это возможно. Ведь эту недовольную и возмущенную протестную массу нужно направить внутрь страны, потому что никто не отменял коллективную ответственность.

Так же как 80 лет назад весь немецкий народ, даже те, кто не поддерживал его режим, вынужден был отвечать за нацистские преступления Гитлера, потому что просто так он к власти не пришел, должны отвечать и россияне.

То же, по словам политолога, происходит и сегодня. Они могут говорить, что не знали об этом, но когда мобилизация и военное положение приходят домой – отмазаться уже не получится.

Если вы идете со своим возмущением, то зачем вы будете его выливать на Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Монголию или на Финляндию? Держите этот негатив в своей стране,

– подчеркнул Юнус.

"Если встанут кавказские республики, Дагестан, Чечня, Ингушетия, если встанет Якутия, Башкортостан, Татарстан, если встанут все остальные, тогда мы вспомним времена советского союза и ситуацию с выводом войск из Афганистана, и как это все обернулось для того же советского союза", – продолжил он.

Процесс запущен, нужно продолжать

Политолог заметил, что все, что сейчас происходит в россии, означает, что процесс запущен. У путина уже нет других вариантов. Он вынужден делать ходы, которые будут и дальше усугублять его ситуацию – это как цугцванг в шахматах. И самое важное, какие ответные ходы будет делать Украина и Запад. Сейчас очень много говорят о санкциях и других моментах, которые работают на перспективу, а нужно решать проблему здесь и сейчас.

Поскольку ситуация в россии, в том числе и с вынужденным объявлением мобилизации, сложилась так, благодаря успехам Украины на поле боя, особенно на Харьковском направлении, то вопрос номер один в повестке дня – это усиление поддержки нашего государства на фронте, чтобы после Харьковской области был Лиман, Херсон и другие.

"Продвижение, военные успехи Украины будут усугублять политический кризис в россии изнутри, и эта война закончится гораздо быстрее, чем многие надеялись", – подытожил политолог.

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Как в кремле реагируют на проваленную мобилизацию

С момента объявления частичной мобилизации путиным прошла почти неделя, и уже стало понятно, что добровольно россияне в очереди в военкоматы становиться не планируют. В кремле уже отреагировали на свою неудачу.

По данным американского Института изучения войны, москва традиционно для себя нашла "виновных". Так, массовые нарушения указа о мобилизации назвали "отдельными ошибками местных властей", то есть в полном хаосе с мобилизацией, по мнению российских властей, виновата бюрократия на местах.