Об этом во время своего брифинга рассказал Алексей Арестович – советник руководителя Офиса Президента, информирует 24 канал. По его словам, из такого поступка оккупантов можно сделать определенные выводы.

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Как рассказал Арестович, активные бои состоялись в городе Изюм, что на Харьковщине. Именно там захватчики и приказали учебному подразделению присоединиться к активной атаке.

В военном деле, когда на основные направления "бросают" курсантов, то это вообще означает почти разгром,

– подчеркнул он.

Советник главы Офиса Президента отметил, что курсанты потерпели поражение после мощного отпора. Они частично уничтожены, взяты в плен и, конечно же, рассеяны.

Новое обращение Арестовича: смотрите видео

Отметим, что вражеские войска ищут различные способы, как захватить город Изюм из Харьковской области. Они усиливают группировку и накапливают технику. Собственно, к основным вражеским группировкам орки и вводят новые дополнительные подразделения.

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