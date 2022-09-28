Практика последних нескольких дней свидетельствует о том, что частичная мобилизация в россии – отправка на верную смерть жителей страны-агрессора. Они не проходят должной подготовки, а также не имеют достаточного оснащения. Но их уже обнаруживают на фронте и даже берут в плен.

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Усиление оккупационных войск продолжается

В Генштабе отметили, что к 1 танковому полку 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии прибыло подкрепление. Заметим, что этот полк как раз отправляют в зону ведения боевых действий. Как отмечают в ведомстве, ни о какой подготовке вообще речь не идет.

Кроме того, отмечают в ведомстве, военно-политическое руководство проводит не только частичную, но и так называемую "самомобилизацию". Так, к тем подразделениям, которые уже пополняют потери врага в Украине, прибывает подкрепление. Речь идет об усилении войска россиянами, которые сидели за решеткой за совершение уголовных преступлений.

"Мобики" уже сдаются в плен

Накануне стало известно о задержании первого "мобика", попавшего на фронт после частичной мобилизации . О нем рассказал Антон Геращенко. Сам пленник из Ростовской области пробыл на фронте всего 5 дней. Ему сказочно повезло, ведь он пополнил обменный фонд, а не пакетный.

В плен его взяли наши бойцы 92 бригады. Врага задержали в лесу под Купянском. Известно, что оккупант дезертировал из своей воинской части. Мужчина пытался вернуться в россию, но заблудился среди трех сосен, наткнувшись на защитников Украины.

В ролике, выложенном Геращенко, оккупант обратился к своим землякам. Их он призвал не слушать российскую пропаганду. Также попросил не идти на войну против Украины.

Заметим, что в россии решили засекретить точный список категорий мужчин , которые могут попасть под частичную мобилизацию. Об этом заявил глава комитета госдумы по обороне андрий картаполов.

Это свидетельствует о том, что высшее военное руководство может гнать на верную смерть практически любого. К слову, это уже подтверждают факты, что повестки вручают и людям с инвалидностью , и многодетным родителям, и студентам. На фронт будут гнать всех, ведь планы нужно выполнять.