В Москве повестку вручили инвалиду I группы с аутизмом и шизофренией

Так, в стране-агрессоре решили, что на войне пригодятся все, и даже люди с инвалидностью. Военный комиссариат Кунцевского района Москвы вручил повестку инвалиду I группы, сообщают местные СМИ.

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У Георгия Голоколенко I группа инвалидности и признание недееспособным из-за шизофрении и аутизма. Его обязали явиться в военкомат в 9 утра 26 сентября.

В справке указано, что группа инвалидности ему присвоена с детства. Голоколенко диагностировали шизофрению с "олигофреноподобным дефектом".

2020 мать 21-летнего парня оформила опеку над ним в связи с его недееспособностью. Суд, удовлетворивший просьбу матери, постановил, что Голоколенко не способен "понимать характер и значение гражданского судопроизводства" и самостоятельно реализовывать свои права и обязанности.

В Москве повестку вручили инвалиду І группы с аутизмом и шизофренией / Фото росСМИ

Мобилизация в россии – вручили повестку инвалиду / Фото росСМИ



Россиянин признан недееспособным, но россии наплевать / Фото росСМИ

Парень никогда не служил в армии и не ходил в школу. По словам его родственницы, он даже не может говорить и самостоятельно заботиться о себе. Только вот российскому военному аппарату безразлично, кого бросать на войну как "пушечное мясо".

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