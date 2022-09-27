У Москві повістку вручили інваліду І групи з аутизмом та шизофренією
Так, в країні-агресорці вирішили, що на війні згодяться всі, і навіть люди з інвалідністю. Військовий комісаріат Кунцевського району Москви вручив повістку інваліду I групи, повідомляють місцеві ЗМІ.
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Георгій Голоколенко має І групу інвалідності та признання недієздатним через шизофренію та аутизм. Його зобов'язали з'явитися у військкомат о 9 ранку 26 вересня.
У довідці зазначено, що групу інвалідності йому присвоєно з дитинства. Голоколенко діагностували шизофренію з "олігрофреноподібним дефектом".
2020 року мати 21-річного хлопця оформила опіку над ним у зв'язку з його недієздатністю. Суд, який задовольнив прохання матері, ухвалив, що Голоколенко не здатний "розуміти характер і значення цивільного судочинства" та самостійно реалізовувати свої права та обов'язки.
У Москві повістку вручили інваліду І групи з аутизмом та шизофренією / Фото росЗМІ
Мобілізація в росії - вручили повістку інваліду / Фото росЗМІ
Росіянин визнаний недієздатним, але росії начхати / Фото росЗМІ
Хлопець ніколи не служив в армії і не ходив до школи. За словами його родички, він навіть не може розмовляти та самостійно дбати про себе. Тільки от російському військовому апарату байдуже, кого кидати на війну як "гарматне м'ясо".
У росії оголосили часткову мобілізацію: коротко
- 21 вересня владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Представники військкоматів не втратили можливості вручити повістки затриманим протестувальникам.
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