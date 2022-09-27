У Москві повістку вручили інваліду І групи з аутизмом та шизофренією

Так, в країні-агресорці вирішили, що на війні згодяться всі, і навіть люди з інвалідністю. Військовий комісаріат Кунцевського району Москви вручив повістку інваліду I групи, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Георгій Голоколенко має І групу інвалідності та признання недієздатним через шизофренію та аутизм. Його зобов'язали з'явитися у військкомат о 9 ранку 26 вересня.

У довідці зазначено, що групу інвалідності йому присвоєно з дитинства. Голоколенко діагностували шизофренію з "олігрофреноподібним дефектом".

2020 року мати 21-річного хлопця оформила опіку над ним у зв'язку з його недієздатністю. Суд, який задовольнив прохання матері, ухвалив, що Голоколенко не здатний "розуміти характер і значення цивільного судочинства" та самостійно реалізовувати свої права та обов'язки.

У Москві повістку вручили інваліду І групи з аутизмом та шизофренією / Фото росЗМІ

Мобілізація в росії - вручили повістку інваліду / Фото росЗМІ



Росіянин визнаний недієздатним, але росії начхати / Фото росЗМІ

Хлопець ніколи не служив в армії і не ходив до школи. За словами його родички, він навіть не може розмовляти та самостійно дбати про себе. Тільки от російському військовому апарату байдуже, кого кидати на війну як "гарматне м'ясо".

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