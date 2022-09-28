Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ, командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба. Он также отметил, что народ Украины дает отпор регулярной и подготовленной армии россии, так с любителями тем более справимся.

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Ребята на позициях, с которыми мы виделись в последнее время – наоборот, радуются мобилизации. Ведь очевидно, что россияне не проснутся, пока не будет в каждом городке достаточно гробов с их бойцами.

– отмечает Вышебаба.

Жалкое отношение россиян к телам собственных погибших

"Также ребята рассказывали, что у россиян очень распространенная практика – не забирать тех, кто умер на поле боя. У наших нет времени, чтобы все это собирать, а россияне даже не просят возвращать тела ", – говорит военнослужащий.

Павел Вышебаба о поведении россиян на поле боя и о мобилизации: смотрите видео

По словам Вышебабы, реальные потери российской армии даже больше того, что нам показывает Генштаб. Ведь россияне очень позорно убегали на фоне блестящего контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

В россии объявили частичную мобилизацию – коротко