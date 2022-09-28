Про це 24 каналу розповів військовий ЗСУ, командир відділення в 68 окремій єгерській бригаді Павло Вишебаба. Він також зазначив, що народ України дає відсіч регулярній та підготовленій армії росії, то з аматорами тим паче впораємося.

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Хлопці на позиціях, з якими ми бачились останнім часом – навпаки радіють мобілізації. Адже очевидно, що росіяни не прокинуться, поки не буде у кожному містечку достатньо трун з їх бійцями,

– зазначає Вишебаба.

Жалюгідне ставлення росіян до тіл власних загиблих

"Також хлопці розповідали, що у росіян дуже поширена практика – не забирати тих, хто помер на полі бою. У наших немає часу, аби все це збирати, а росіяни навіть і не просять повертати тіла", – каже військовослужбовець.

Павло Вишебаба про поведінку росіян на полі бою та про мобілізацію: дивіться відео

За словами Вишебаби, реальні втрати російської армії навіть більші за те, що нам показує Генштаб. Адже росіяни дуже ганебно втікали на тлі блискучого контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

У росії оголосили часткову мобілізацію – коротко