Казахстан видаватиме росіян, які ховаються від мобілізації

Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що влада буде змушена видавати росії розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян у разі оголошення їх у розшук.

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У нас росією є договірні відносини щодо надання правової допомоги, обміну засуджених та екстрадиції злочинців. Найголовніший принцип тут — і в нас, і в росії — це має бути кримінальне діяння. Крім того, у разі... оголошення особи в розшук, ми встановлюватимемо і видаватимемо цих осіб у порядку екстрадиції до росії,

– сказав Ахметжанов.

Зазначають, що з початку мобілізації в Казахстан виїхали майже 100 тисяч громадян росії.

Росіяни змушені ночувати в кінотеатрі

Втікаючи від мобілізації росіяни пересуваються по містах Казахстану у пошуках притулку. Але оскільки ціни на зйомні квартири для росіян зашкалюють, багато з них залишаються просто неба.

Місцева влада вирішила допомогти біглим росіянам – їм виділили місце в кінотеатрі, аби ті мали де переночувати.

Ми бачимо по місту таку картину – дуже багато приїжджих з росії, які шукають нічліг. Ціни шалені на квартири, тому ми хочемо надати кінотеатр, як майданчик для ночівлі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що в кінотеатрі розмістили близько 200 людей в чотирьох залах. Волонтери принесли росіянам гарячу їжу і чай.

Вони додають, що "люди реально були налякані і розгублені". У кінотеатрі вирішили, що залишать людей, поки ті не зможуть знайти для себе житло.

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