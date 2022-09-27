Казахстан будет выдавать россиян, скрывающихся от мобилизации

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут вынуждены выдавать россии разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск.

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У нас есть договорные отношения относительно предоставления правовой помощи, обмена осужденных и экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь – и у нас, и в россии – это должно быть уголовное деяние. Кроме того, в случае... объявления лица в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в россию,

– сказал Ахметжанов.

Отмечают, что с начала мобилизации в Казахстан выехали около 100 тысяч граждан России.

Россияне вынуждены ночевать в кинотеатре

Убегая от мобилизации россияне передвигаются по городам Казахстана в поисках убежища. Но поскольку цены на съемные квартиры для россиян зашкаливают, многие из них остаются под открытым небом.

Местные власти решили помочь беглым россиянам – им выделили место в кинотеатре, чтобы те негде переночевать.

Мы видим по городу такую картину – очень много приезжих из россии, ищущих ночлег. Цены безумные на квартиры, поэтому мы хотим предоставить кинотеатр, как площадку для ночлега,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что в кинотеатре разместили около 200 человек в четырех залах. Волонтеры принесли россиянам горячую еду и чай.

Они добавляют, что "люди реально были напуганы и растеряны". В кинотеатре решили, что оставят людей, пока те не смогут найти для себя жилье.

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