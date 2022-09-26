Всех мужчин, которые захотят покинуть россию во время объявленной "частичной мобилизации", теперь будут проверять. Уже есть первые "жертвы" – не прошли границу по меньшей мере 20 мужчин призывного возраста.

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В настоящее время военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка – разрешение на выезд от военкомата по месту прописки гражданина,

– цитируют заявление аэропорта российские СМИ.

Уточняют, что на рейсы внутри страны это требование вроде бы не распространяется.

Обратите внимание! При выезде за границу попавшим в списки россиянам отныне нужна справка из военкомата.

В аэропортах россии уже действует запрет на выезд мужчин по спискам из военкоматов

Предварительно СМИ сообщали, что в аэропорты российских городов, в том числе и москвы, поступили списки подлежащих мобилизации мужчин. Отмечалось, что по этим спискам уже проверяют мужчин, желающих пересечь границу.

Мол, речь идет не обо всех военнообязанных, а о людях, на имя которых уже выписаны повестки или мобилизационные распоряжения.

В частности, росСМИ со ссылкой на источник в одном из московских аэропортов сообщили, что в их аэродроме за сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста.

Источник в другом аэропорту отметил, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов начали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

К слову, получать повестки начали и сами работники аэропортов – по меньшей мере 5 российских авиакомпаний и более десятка аэропортов заявили об этом. Потенциально отправить на войну против Украины могут от 50 до 80% работников отрасли.

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