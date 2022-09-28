Вище військове керівництво відправляє росіян на вірну смерть. Зараз воно це масово робить з допомогою часткової мобілізації. Правда, дехто не встигне навіть усі 10 пар шкарпеток використати, але про це ми розповімо трішки далі.

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Росіянин не пробув на війні і двох тижнів

Наші десантники розповіли цікаву історію про чергового російського "ваньку". Він так поспішав воювати, що забув в Україні свою ногу. Особливої уваги вартий той факт, що разом з окупантом був відкріпний лист про "відрядження".

У ньому йдеться, що лейтенанта фєдяєва івана відправили 13 вересня у "відрядження". Що ж стосується локації, то мовиться про "невідомий полігон". Як ви вже зрозуміли, ним виявилася Україна.

Хай там як, успішно так з'їздив російський військовий. Підвищення звання йому вже не світить. Та й узагалі мало що світить. З іншого боку, він би ідеально вписався у канву часткової мобілізації. Принаймні про це свідчить нога, яку окупант забув на території нашої держави.



Скерування окупант отримав 13 вересня 2022 року / Фото 80 десантно-штурмової бригади

До "відрядження" слід готуватися

Нещодавно мобілізовані росіяни отримують ще й список того, що потрібно взяти з собою на службу. Сам документ називається "Мінімальний набір майна, необхідного для відбуття у воєнне відрядження". І тут якраз згадка про ті самі 10 пар шкарпеток, якими не скористався іван фєдяєв. Ось лише частина того, що повинен мати окупант:

Два рюкзаки на 60 і 20 літрів;

Спальний мішок;

Камуфляжний костюм;

Черевики;

Термобілизну;

10 пар шкарпеток;

2 пари трусів;

Новий телефон, без вказаних у ньому контактів;

Продуктовий набір на добу;

Капці.

Не виключаємо, що він загинув на фронті тому, що прислухався до поради, що бронешолом і бронежилет можна брати, а можна – ні. Адже у списку ці дві позиції, хоч і виділені жирним, але навпроти них стоїть напис "бажано". Ні на що не хочемо натякати, але є підозра, що окупантові щось забули видати на зборах.

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