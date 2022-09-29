По данным Генштаба ВСУ, новомобилизованные россияне прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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Самые элитные подразделения россии пополняют мобилизованными

Недавно российский военный, мобилизованный в 1-й танковый полк, пояснил, что в течение двух дней его отправят воевать в Херсонскую область без какой-либо базовой подготовки.

Аналитики заявили, что 1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой россии до 24 февраля, и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, неподготовленными людьми, согласуется с предварительными оценками ISW о том, что даже самые элитные части россии понесли значительные в Украине и потому все больше деградируют.

Добавление новомобилизованных сил к частям 1-й гвардейской танковой армии вряд ли придаст этим частям решающую боевую мощь.

– отметили в ISW.

Первые "мобики" из россии уже в Украине: последние новости

Первые мужчины, попавшие под мобилизацию в россии, оказались в Украине 23 сентября.

Под частичную мобилизацию также попадает интеллигенция из центральных регионов России. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема.

Кстати, особенно многие люди призывают к оккупационному войску из депрессивных регионов России.

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