За даними Генштабу ЗСУ, новомобілізовані росіяни прибули на посилення підрозділів 1-го танкового полку, 2-ї мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії без жодної підготовки. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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Найелітніші підрозділи росії поповнюють мобілізованими

Нещодавно російський військовий, мобілізований до 1-го танкового полку, пояснив, що протягом двох днів його відправлять воювати в Херсонську область без будь-якої базової підготовки.

Аналітики заявили, що 1-ша гвардійська танкова армія вважалася головною механізованою силою росії до 24 лютого, і той факт, що її елементи посилюються погано дисциплінованими, непідготовленими людьми, узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що навіть найелітніші частини росії зазнали значних втрат в Україні та тому все більше деградують.

Додавання новомобілізованих сил до частин 1-ї гвардійської танкової армії навряд чи додасть цим частинам вирішальну бойову міць,

– зазначили в ISW.

Перші "мобіки" з росії вже в Україні: останні новини

Перші чоловіки, які потрапили під мобілізацію у росії, опинилися в Україні 23 вересня.

Під часткову мобілізацію також потрапляє інтелігенція з центральних регіонів росії. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему.

До речі, особливо багато людей призивають до окупаційного війська з депресивних регіонів росії.

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