Зустрічали "чмобіків" радісні та вгодовані загони кадировців, які представилися новими "власниками життя мобілізованих". За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, у мотиваційній промові на третій лінії оборони перед виїздом безпосередньо на фронт бійці "Ахмату" розповідали новоприбулим про те, що не виживе ніхто з них.

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Мовляв, немає ніякого сенсу намагатися вберегти своє життя: вб'ють або у першому бою, або ж у другому. При цьому кадировці пояснювали, що відступати назад ніхто не зможе, адже за цим "дони" слідкуватимуть особисто. Кожного, хто тікатиме з поля бою, холоднокровно пристрелять.

У "могилізованих" відібрали все, що є цінним

Перші чоловіки, які потрапили під мобілізацію у росії, опинилися в Україні 23 вересня . Тобто наступного дня після оголошення путіним примусового набору на фронт.

. Тобто наступного дня після оголошення путіним примусового набору на фронт. Вони не проходили ані медкомісію, ані інструктаж та злагодження. Воєнні злочинці просто посадили тисячу чоловіків до автобусів та відвезли під Лиман.

По прибуттю на Донеччину кожного з тисячі "чмобіків" ретельно обшукали кадировські найманці. У них забрали телефони, прикраси, лікарські засоби та продукти.

Тих, хто намагався протидіяти пограбуванню, холоднокровно пристрелили на очах у всіх. На цьому "рішучі російські бунти" закінчилися.

Після "привітньої" зустрічі відправлених на смерть проінструктували "триматися до останнього", "стояти за росію на смерть" та відправили на допомогу підрозділам, які перебувають у важкій ситуації в Лимані.

Приблизно така ж сама ситуація трапилася на Херсонщині та Запоріжжі, куди також нещодавно привезли перших мобілізованих. Кадировці, як вже з'ясували "чмобіки", виконують у зоні бойових дій виключно поліцейську функцію – патрулюють безпечні тилові міста, а також виїжджають ближче до передової коли треба погнати загони росіян у наступ. Під час контратак Сил оборони України кадировці також "працюють", але вже в якості розстрільних загородзагонів.

Навіть в'язнів-найманців цінують більше, аніж мобілізованих

Судячи з того, що більшість нещодавно прибулих в Україну російських окупантів вже гниють у полях, можна чітко стверджувати, що путін збирається закидувати нашу державу "м'ясом". Мобілізовані при цьому обійматимуть взагалі найнижчу сходинку у соціальній структурі загарбницької армії. До них ставляться навіть гірше, ніж до примусово відправлених на війну жителів Донбасу.

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Втім, попри велику кількість ординців, яку путін збирається перекинути у зону бойових дій, "чмобіків" надсилають у воюючі підрозділи російської армії. Тобто ними розбавляють угруповання, в яких служать як строковики, так і контрактники. На справі це неабияк підсилює розбиті взводи та роти, адже компенсовує їх втрати, але значної боєздатності не надає.

Мобілізовані путіним і без неадекватного ставлення до себе не дуже хотіли загинути в Україні, але відсутність підготовки, постійні приниження та моментальні відправлення у бій зробили їх вщент немотивованими. Навіть в'язні-вагнерівці перед участю в бойових діях більш-менш проходили підготовку та були достатньо непогано екіпіровані.

Тим не менше, у кремлі щиро розраховують, що варіант закидання українців шапками може призвести до отримання росією перемоги у війні.