Зустрічали "чмобіків" радісні та вгодовані загони кадировців, які представилися новими "власниками життя мобілізованих". За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, у мотиваційній промові на третій лінії оборони перед виїздом безпосередньо на фронт бійці "Ахмату" розповідали новоприбулим про те, що не виживе ніхто з них.
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Мовляв, немає ніякого сенсу намагатися вберегти своє життя: вб'ють або у першому бою, або ж у другому. При цьому кадировці пояснювали, що відступати назад ніхто не зможе, адже за цим "дони" слідкуватимуть особисто. Кожного, хто тікатиме з поля бою, холоднокровно пристрелять.
У "могилізованих" відібрали все, що є цінним
- Перші чоловіки, які потрапили під мобілізацію у росії, опинилися в Україні 23 вересня. Тобто наступного дня після оголошення путіним примусового набору на фронт.
- Вони не проходили ані медкомісію, ані інструктаж та злагодження. Воєнні злочинці просто посадили тисячу чоловіків до автобусів та відвезли під Лиман.
- По прибуттю на Донеччину кожного з тисячі "чмобіків" ретельно обшукали кадировські найманці. У них забрали телефони, прикраси, лікарські засоби та продукти.
- Тих, хто намагався протидіяти пограбуванню, холоднокровно пристрелили на очах у всіх. На цьому "рішучі російські бунти" закінчилися.
- Після "привітньої" зустрічі відправлених на смерть проінструктували "триматися до останнього", "стояти за росію на смерть" та відправили на допомогу підрозділам, які перебувають у важкій ситуації в Лимані.
Приблизно така ж сама ситуація трапилася на Херсонщині та Запоріжжі, куди також нещодавно привезли перших мобілізованих. Кадировці, як вже з'ясували "чмобіки", виконують у зоні бойових дій виключно поліцейську функцію – патрулюють безпечні тилові міста, а також виїжджають ближче до передової коли треба погнати загони росіян у наступ. Під час контратак Сил оборони України кадировці також "працюють", але вже в якості розстрільних загородзагонів.
Навіть в'язнів-найманців цінують більше, аніж мобілізованих
Судячи з того, що більшість нещодавно прибулих в Україну російських окупантів вже гниють у полях, можна чітко стверджувати, що путін збирається закидувати нашу державу "м'ясом". Мобілізовані при цьому обійматимуть взагалі найнижчу сходинку у соціальній структурі загарбницької армії. До них ставляться навіть гірше, ніж до примусово відправлених на війну жителів Донбасу.
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Втім, попри велику кількість ординців, яку путін збирається перекинути у зону бойових дій, "чмобіків" надсилають у воюючі підрозділи російської армії. Тобто ними розбавляють угруповання, в яких служать як строковики, так і контрактники. На справі це неабияк підсилює розбиті взводи та роти, адже компенсовує їх втрати, але значної боєздатності не надає.
Мобілізовані путіним і без неадекватного ставлення до себе не дуже хотіли загинути в Україні, але відсутність підготовки, постійні приниження та моментальні відправлення у бій зробили їх вщент немотивованими. Навіть в'язні-вагнерівці перед участю в бойових діях більш-менш проходили підготовку та були достатньо непогано екіпіровані.
Тим не менше, у кремлі щиро розраховують, що варіант закидання українців шапками може призвести до отримання росією перемоги у війні.