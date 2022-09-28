Встречали "чмобиков" радостные и упитанные отряды кадыровцев, которые представились новыми "владельцами жизни мобилизованных". По данным источников 24 канала в спецслужбах, в мотивационной речи на третьей линии обороны перед выездом непосредственно на фронт бойцы "Ахмата" рассказывали новоприбывшим о том, что никто из них не выживет.

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Мол, нет никакого смысла пытаться уберечь свою жизнь: убьют либо в первом бою, либо во втором. При этом кадыровцы объясняли, что отступать назад никто не сможет, ведь за этим "доны" будут следить лично. Каждого, кто будет убегать с поля боя, хладнокровно пристрелят.

У "могилизированных" отобрали все, что ценно

Первые мужчины, попавшие под мобилизацию в россии, оказались в Украине 23 сентября . То есть на следующий день после объявления путина принудительного набора на фронт.

. То есть на следующий день после объявления путина принудительного набора на фронт. Они не проходили ни медкомиссию, ни инструктаж и согласование. Военные преступники просто посадили тысячу мужчин в автобусы и отвезли под Лиман.

По прибытию в Донецкую область каждого из тысяч "чмобиков" тщательно обыскали кадыровские наемники. У них отобрали телефоны, украшения, лекарственные средства и продукты.

Тех, кто пытался противодействовать ограблению, хладнокровно пристрелили на глазах у всех. На этом "решительные русские бунты" закончились.

После "приветливой" встречи отправленных насмерть проинструктировали "держаться до последнего", "стоять за россию на смерть" и отправили на помощь подразделениям, находящимся в тяжелой ситуации в Лимане.

Приблизительно такая же ситуация случилась в Херсонской и Запорожской областях, куда также недавно привезли первых мобилизованных. Кадыровцы, как уже выяснили "чмобики", выполняют в зоне боевых действий исключительно полицейскую функцию – патрулируют безопасные тыловые города, а также выезжают ближе к передовой, когда нужно гнать отряды россиян в наступление. Во время контратак Сил обороны Украины кадыровцы также "работают", но уже в качестве расстрельных отрядов.

Даже заключенных-наемников ценят больше, чем мобилизованных

Судя по тому, что большинство недавно прибывших в Украину российских оккупантов уже гниют в полях, можно четко утверждать, что путин собирается забрасывать наше государство "мясом". Мобилизированные при этом будут занимать вообще самое низкое место в социальной структуре захватнической армии. К ним относятся даже хуже, чем к принудительно отправленным на войну жителям Донбасса.

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Впрочем, несмотря на большое количество ордынцев, которое путин собирается перебросить в зону боевых действий, "чмобиков" посылают в воюющие подразделения российской армии. То есть ими разбавляют группировки, в которых служат как срочники, так и контрактники. На деле это усиливает разбитые взводы и роты, ведь компенсирует их потери, но значительной боеспособности не придает.

Мобилизированные путиным и без неадекватного отношения к себе не очень хотели погибнуть в Украине, но отсутствие подготовки, постоянные унижения и моментальные отправления в бой сделали их немотивированными. Даже заключенные-вагнеровцы перед участием в боевых действиях более или менее проходили подготовку и были достаточно хорошо экипированы.

Тем не менее, в кремле искренне рассчитывают, что вариант забрасывания украинцев шапками может привести к одержанию россией победы в войне.