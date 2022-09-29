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До теми Росія запустила щонайменше 5 ракет по Запоріжжю та Дніпропетровщині: майже усі збила ППО

04:36 Директор ЦРУ Вільямс Бернс наголосив на тому, що особовий склад – лише одна з бід російської армії. Він зазначив, що у разі успішної мобілізації 300 тисяч бійців, користі з них буде небагато. Адже вони не будуть добре навченими, багатьох із них не забезпечать спорядженням, а також матеріально-технічною підтримкою.

02:48 Секретар РНБО Олексій Данілов висловив припущення щодо можливого ядерного удару з боку росії. На його думку, стратегічну ядерну зброю путін використовувати не буде. Водночас він зауважив, що використання тактичної ядерної зброї може покласти кінець самій країні-агресорці.

02:02 В ОК "Південь" повідомили, що упродовж минулої доби ЗСУ вдалося завдати низки влучних ударів. Крім того, наші військові подавили опорний пункт російських бійців. Захисники України виконали понад 220 вогневих завдань. Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по:

4 районах скупчення сил і засобів ворога у Чарівному, Олешках та Херсоні;

2 станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі;

по мосту в Новій Каховці.

Ворог втратив:

18 окупантів;

2 танки;

6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

01:25 Поблизу Антонівського мосту, а також у Новій Каховці пролунали вибухи. Також стало відомо, що за Херсоном спалахнула сильна пожежа. Надійшла інформація, що Антонівський міст "Бавовнятко" відвідало ввечері 28 вересня. Сам вибух пролунав близько 21:00.

00:41 Згодом у Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що по Запоріжжю та Дніпропетровщині випустили щонайменше 5 ракет. Знешкодити вдалося чотири снаряди. Один з них – у Запорізькій області, один у Криворізькому районі на Дніпропетровщині, а також ще два у районі Синельникового.

00:02 Стали відомими наслідки вечірнього удару по Кривому Рогу. Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ворог атакував Криворізький район ракетами Х-59. Більшість із них вдалося знищити силам ППО. Один снаряд таки влучив у підприємство з перероблення зернових. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.