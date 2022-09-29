Новий день наближає Україну до перемоги. Про головні події 218 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Росія запустила щонайменше 5 ракет по Запоріжжю та Дніпропетровщині: майже усі збила ППО

14:08 Відбувся черговий обмін полоненими. До України повернули ще 4 морпіхів-захисників "Азовсталі". Крім того, додому їдуть ще двоє цивільних мешканців нашої держави.

13:36 Ексглава ЦРУ Девід Петреус розповів, за якої умови путін таки може завдати ядерного удару. За його припущеннями, це може статися після намагання ЗСУ повернути під контроль Крим. Водночас, зауважив він, диктатора попередили, якими будуть наслідки, якщо він використає такий вид озброєння. Тож не виключено, що очільник кремля не наважиться на це.

13:18 Рятувальники виявили тіло ще однієї дитини на місці ракетного удару у Дніпрі. На жаль, ворог під час цієї атаки забрав життя двох дорослих і двох маленьких українців.

13:13 Тим часом у кремлі анонсували підписання договору. Він передбачає "входження нових територій". Крім того, заявив дмітрій пєсков, на росіян очікує "об'ємна промова" від диктатора з кремля.

13:02 Олексій Арестович оцінив можливу загрозу повторного наступу росіян на Київ. За його словами, підступи до столиці значно краще підготовлені до "прийому" окупантів. Ба більше, на них очікуватиме несподіванка, якщо останні таки наважаться сунутися вперед.

12:42 У НАТО прокоментували підриви на "Північних потоках". В Альянсі наголосили на тому, що це не випадковість, а диверсія. Самі ж витоки, спричинені вибухами, створюють ризики для судноплавства. Ба більше, вони ще й неабияк шкодять довкіллю.

12:24 Міністр оборони Олексій Резніков, а також Сергій Притула розповіли про роботу "народного супутника". Вони наголосили на тому, що він не лише ефективно працює. Він ще й окупився за такий короткий проміжок часу. А все тому, що завдяки ньому вдається виявляти техніку ворога, а також знищувати її.

12:11 Надійшла інформація від глави Запорізької ОВА Олександра Старуха. Він зазначив, що російські військові вночі атакували місто Оріхів. Руйнувань зазнали приватні будинки. Крім того, на місцях влучань спалахували пожежі. Крім того, обстрілів зазнали також Гуляйполе. Там зруйновані три будинки.

Наслідки обстрілів Оріхова у ніч проти 29 вересня / Фото з телеграма Старуха

12:01 Стало відомо також про бажання росіян після псевдореферендумів окупувати й Азовське море. Мовляв, тепер воно має стати внутрішнім російським. Ба більше, після анексії, переконані вороги, Україна просто не матиме доступу до акваторії.

11:51 Тим часом на кордоні між росією та Казахстаном розмістять пункт мобілізації. Таким чином у країні-агресорці намагатимуться відправити до війська тих, хто намагається втекти від війни.

11:50 Стало відомо, що зросла кількість постраждалих від обстрілів Криворізького району. Наразі відомо, що від рук ворога потерпіло 19 людей.

11:42 Окупанти завдали відразу 4 ракетних ударів по Краматорську. Станом на 11:00 повідомлялося про 10 постраждалих внаслідок атаки. Що стосується їхнього стану, то відповідної інформації наразі немає. Мер Краматорська Олександр Гончаренко додав, що ворог пошкодив багатоповерхівки, приватні будинки, а також інфраструктуру міста.

10:59 У СБУ вдалося ідентифікувати генерала. Він штурмував Маріуполь, а також віддавав наказ захопити "Азовсталь". Мовиться про командира 8 гвардійської загальновійськової армії південного військового округу збройних сил росії – генерал-лейтенанта андрія мордвічева.

10:54 Надійшла інформація від ГУР МО. Згідно з наявними даними, у білорусі вже готують місця для того, щоб розмістити 20 тисяч "мобіків" з росії. Для цього використовуватимуть військові фонди та цивільні приміщення й будівлі. Зокрема, склади, ангари й інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств, а також ферм.

10:41 Стало відомо, хто зі студентів може бути мобілізованим до війська. Як з'ясувалося, відстрочка не поширюється на тих, хто закінчив бакалаврат перед вступом до магістратури. Себто фактично такі особи не вважаються студентами. Тож їм можуть вручити повістку та викликати на службу.

10:36 У Пентагоні розповіли, скільки часу знадобиться, щоб закупити й передати Україні 18 нових HIMARS. За наявною у відомства інформацією, на це можуть піти кілька років. У цьому випадку мовитиметься про РСЗВ, які не заберуть у війська США, а створять спеціально для нашої держави.

09:39 Надійшла інформація, що ворог атакував також Дніпропетровську область. Як розповів глава ОВА, окупанти били по Криворізькому району з "Ураганів". Відомо, що загарбники влучили у промислову інфраструктуру Зеленодольської громади. Внаслідок цього поранень зазнали 15 людей. Шестеро з них перебувають у лікарні у важкому стані.

09:16 У Генштабі ЗСУ опублікували зведення втрат ворога. Упродовж минулої доби вдалося ліквідувати 430 загарбників. Загалом мовиться про те, що лави "двохсотих" уже поповнили 58 580 російських бійців.



Актуальні втрати ворога станом на 29 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:44 Радник ОП Олексій Арестович припустив, куди росія може завдати ядерного удару. На його думку, може статися демонстративна атака, а припаде вона на острів Зміїний. Але не варто виключати, що ворог може бити і по логістичних центрах і вузлах транспортування зброї.

08:42 Зранку надійшла інформація про вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Вже відомо, що місце, куди підвезли "бавовну", вже оточили російські військові. Як зазначають місцеві телеграм-канали, сталося це об 07:51.

08:35 Стало відомо про ДТП, у яку потрапили окупанти. 26 вересня вони вирушили до Лиману на сімох танках. Двоє з них до пункту призначення не доїхали, адже за відсутності досвіду керування машинами потрапили в аварію.

07:59 Глава Донецької ОВА Павло Кириленко доповів про ситуацію в області. Він зазначив, що упродовж минулої доби ворог вбив шістьох мирних мешканців. Двох у Торецьку, і по одному у Бахмуті, Північному, Благодатному та Миколаївці. Відомо також, що четверо людей зазнали поранень.

07:35 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що ворог вночі атакував місто. На місці удару свою роботу виконують фахівці. Тоді очільник міської ради зауважив, що від рук ворога постраждали цивільні об'єкти.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву / Фото НикВести

07:37 Глава військової адміністрації Кривого Рогу Валентин Резніченко розповів, що пізно ввечері ворог обстріляв Червоногригорівську громаду. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 10 будинків, господарські споруди, а також лінія електропередач. На щастя, минулося без втрат.

07:12 Російські військові вночі завдали ракетного удару по Дніпру. Під ворожу атаку потрапили житлові квартали міста, зауважив глава ОВА Валентин Резніченко. Уже відомо, що загинуло троє людей, зокрема одна дитина. Крім того, поранено п'ятьох мешканців міста, в тому числі 12-річну дівчинку.

07:05 У Генштабі ЗСУ повідомили про успіхи на фронті за минулу добу. Уже відомо, що поблизу Токмака нашим військовим вдалося знищити відразу три ЗРК С-300. Крім того, на фронті захисники України відбили 12 атак ворога.

04:36 Директор ЦРУ Вільямс Бернс наголосив на тому, що особовий склад – лише одна з бід російської армії. Він зазначив, що у разі успішної мобілізації 300 тисяч бійців, користі з них буде небагато. Адже вони не будуть добре навченими, багатьох із них не забезпечать спорядженням, а також матеріально-технічною підтримкою.

02:48 Секретар РНБО Олексій Данілов висловив припущення щодо можливого ядерного удару з боку росії. На його думку, стратегічну ядерну зброю путін використовувати не буде. Водночас він зауважив, що використання тактичної ядерної зброї може покласти кінець самій країні-агресорці.

02:02 В ОК "Південь" повідомили, що упродовж минулої доби ЗСУ вдалося завдати низки влучних ударів. Крім того, наші військові подавили опорний пункт російських бійців. Захисники України виконали понад 220 вогневих завдань. Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по:

4 районах скупчення сил і засобів ворога у Чарівному, Олешках та Херсоні;

2 станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі;

по мосту в Новій Каховці.

Ворог втратив:

18 окупантів;

2 танки;

6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

01:25 Поблизу Антонівського мосту, а також у Новій Каховці пролунали вибухи. Також стало відомо, що за Херсоном спалахнула сильна пожежа. Надійшла інформація, що Антонівський міст "Бавовнятко" відвідало ввечері 28 вересня. Сам вибух пролунав близько 21:00.

00:41 Згодом у Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що по Запоріжжю та Дніпропетровщині випустили щонайменше 5 ракет. Знешкодити вдалося чотири снаряди. Один з них – у Запорізькій області, один у Криворізькому районі на Дніпропетровщині, а також ще два у районі Синельникового.

00:02 Стали відомими наслідки вечірнього удару по Кривому Рогу. Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ворог атакував Криворізький район ракетами Х-59. Більшість із них вдалося знищити силам ППО. Один снаряд таки влучив у підприємство з перероблення зернових. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.