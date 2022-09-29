У зведенні Генштабу на вечір 29 вересня повідомили, що керівництво російських військ усіма наявними способами продовжує спроби відновити боєздатність підрозділів. Мовиться про ті, що зазнали втрат у боях на території України.

До теми В Україні знищено ще 430 окупантів: втрати ворога станом на 29 вересня

На тимчасово окупованій території Донецької області так звана "місцева влада" проводить призов та підготовку ще 250 в'язнів. Їх найближчими днями направлять на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях,

– повідомив Генштаб.

Також зазначили, що ворог продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження зосередження живої сили та військової техніки противника у районі Нової Кубані Херсонської області. Завдяки цьому сталася детонація боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.

"В результаті вогневого ураження окупантів в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області, ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими", – кажуть у Генштабі.

За даними наших військових, у лікарні міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставили понад 200 поранених загарбників.

Мобілізація в росії

У Генштабі повідомляли, що росія вже мобілізувала 100 тисяч своїх мешканців на фронт. Заявлено було 300 тисяч, але може бути й ще більше. Бригадний генерал Олексій Громов розповідав про можливі наслідки мобілізації для фронту.

За його словами, після псевдореферендумів та нарощення противником угруповань своїх військових сил, не виключено, що буде ескалація ситуації. Це буде характеризуватись насамперед новими ударами ворога по критичній інфраструктурі. Також можлива активізація боїв на фронті.

Експерт припустив, скільки ще росія зможе воювати: дивіться відео