У Генеральному штабі ЗСУ звітують, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні вже ліквідовано 58 580 окупантів.

Зверніть увагу ЗСУ відбили 12 атак окупантів та завдають їм втрат: карта бойових дій станом на 29 вересня

Актуальна статистика втрат ворога

​Станом на 29 вересня окупаційна армія втратила:

танків – 2 325 (+13) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 909 (+20) одиниць,

артилерійських систем – 1 385 (+4) одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 331 одиниця,

засоби ППО – 175 одиниць,

літаків – 262 одиниці,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6) одиниць,

крилатих ракет – 246 (+4) одиниці,

кораблів та катерів – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 751 (+19) одиницю,

спеціальної техніки – 131 одиницю.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.



Втрати ворога станом на 29 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські захисниці та захисниці протягом 28 вересня відбили 12 атак ворога, зокрема поблизу:

Зайцевого;

Майорська;

Залізного;

Бахмутського;

Одрадівки;

Миколаївки Другої;

Озерянівки;

Первомайського;

Побєди;

Новомихайлівки;

Павлівки;

Безіменного.

Українська авіація завдала 16 ударів по позиціях ворога. У результаті цього вдалося уразити 3 опорні пункти, 10 місць скупчення озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетні комплекси ворога.

Протиповітряній обороні вдалося "приземлити" 4 російські безпілотники та 4 ракети Х-59.

Крім того, ракетні та артилерійські підрозділи уразили 2 командні пункти, 7 районів зосередження живої сили та техніки, 1 станцію-ретранслятор, 3 станції РЕБ, 2 склади з боєприпасами та 1 – з паливо-мастильними матеріалами.

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