У Генеральному штабі ЗСУ звітують, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні вже ліквідовано 58 580 окупантів.
Зверніть увагу ЗСУ відбили 12 атак окупантів та завдають їм втрат: карта бойових дій станом на 29 вересня
Актуальна статистика втрат ворога
Станом на 29 вересня окупаційна армія втратила:
- танків – 2 325 (+13) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4 909 (+20) одиниць,
- артилерійських систем – 1 385 (+4) одиниць,
- реактивних систем залпового вогню – 331 одиниця,
- засоби ППО – 175 одиниць,
- літаків – 262 одиниці,
- гелікоптерів – 224 одиниці,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6) одиниць,
- крилатих ракет – 246 (+4) одиниці,
- кораблів та катерів – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 751 (+19) одиницю,
- спеціальної техніки – 131 одиницю.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Втрати ворога станом на 29 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Успіхи ЗСУ на фронті
Українські захисниці та захисниці протягом 28 вересня відбили 12 атак ворога, зокрема поблизу:
- Зайцевого;
- Майорська;
- Залізного;
- Бахмутського;
- Одрадівки;
- Миколаївки Другої;
- Озерянівки;
- Первомайського;
- Побєди;
- Новомихайлівки;
- Павлівки;
- Безіменного.
Українська авіація завдала 16 ударів по позиціях ворога. У результаті цього вдалося уразити 3 опорні пункти, 10 місць скупчення озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетні комплекси ворога.
Протиповітряній обороні вдалося "приземлити" 4 російські безпілотники та 4 ракети Х-59.
Крім того, ракетні та артилерійські підрозділи уразили 2 командні пункти, 7 районів зосередження живої сили та техніки, 1 станцію-ретранслятор, 3 станції РЕБ, 2 склади з боєприпасами та 1 – з паливо-мастильними матеріалами.
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