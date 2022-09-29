В Генеральном штабе ВСУ отчитываются, что с начала полномасштабного вторжения в Украину уже ликвидировано 58 580 оккупантов.

Обратите внимание ВСУ отразили 12 атак оккупантов и наносят им потери: карта боевых действий по состоянию на 29 сентября

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 29 сентября оккупационная армия потеряла:

  • танков – 2 325 (+13) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4 909 (+20) единиц,
  • артиллерийских систем – 1 385 (+4) единиц,
  • реактивных систем залпового огня – 331 единица,
  • средства ПВО – 175 единиц,
  • самолетов – 262 единицы,
  • вертолетов – 224 единицы,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6) единиц,
  • крылатых ракет – 246 (+4) единицы,
  • кораблей и катеров – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 751 (+19) единицу,
  • специальной техники – 131 единица.

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.


Потери врага на 29 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Успехи ВСУ на фронте

Украинские защитницы и защитницы в течение 28 сентября отразили 12 атак врага, в том числе поблизости:

  • Зайцевого;
  • Майорска;
  • Железного;
  • Бахмутского;
  • Отрадовки;
  • Николаевки Второй;
  • Озеряновки;
  • Первомайского;
  • Победы;
  • Новомихайловки;
  • Павловки;
  • Безымянного.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям врага. В результате этого удалось поразить 3 опорных пункта, 10 мест скопления вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.

Противовоздушной обороне удалось "приземлить" 4 российских беспилотника и 4 ракеты Х-59.

Кроме того, ракетные и артиллерийские подразделения поразили 2 командных пункта, 7 районов сосредоточения живой силы и техники, 1 станцию-ретранслятор, 3 станции РЭБ, 2 склада с боеприпасами и 1 – с горюче-смазочными материалами.

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