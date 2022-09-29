Актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ. Окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл, але зазнають втрат.

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Російські обстріли

Зараз окупанти зосереджені на захопленні Донецької області та перешкоджанні діям українських військ. Однак водночас росіяни продовжують терор проти мирного населення – протягом минуло доби вони завдали 3 ракетних та 8 авіаційних ударів та 82 рази відкривали вогонь з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах України.

Через російські атаки постраждали 28 населених пунктів, серед яких:

Сіверськ;

Білогорівка;

Юр’ївка;

Мар’їнка;

Кривий Ріг;

Вищетарасівка;

Миколаїв;

Тернові Поди.

На різних напрямках фронту окупанти обстрілювали міста та села за допомогою мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема від ворожих атак постраждали:

на Сіверському напрямку – Сеньківка та Блешня Чернігівської області, Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне;

на Краматорському напрямку – Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти відкривали вогонь неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки;

на Південнобузькому напрямку постраждали близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Протягом доби окупанти також здійснили 45 вильотів безпілотників для ведення розвідки та коригування вогню.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські захисниці та захисниці протягом 28 вересня відбили 12 атак ворога, зокрема поблизу:

Зайцевого;

Майорська;

Залізного;

Бахмутського;

Одрадівки;

Миколаївки Другої;

Озерянівки;

Первомайського;

Побєди;

Новомихайлівки;

Павлівки;

Безіменного.

Бойові дії станом на 29 вересня / Карта Deep State Map

Українська авіація завдала 16 ударів по позиціях ворога. У результаті цього вдалося уразити 3 опорні пункти, 10 місць скупчення озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетні комплекси ворога.

Протиповітряній обороні вдалося "приземлити" 4 російські безпілотники та 4 ракети Х-59.

Крім того, ракетні та артилерійські підрозділи уразили 2 командні пункти, 7 районів зосередження живої сили та техніки, 1 станцію-ретранслятор, 3 станції РЕБ, 2 склади з боєприпасами та 1 – з паливо-мастильними матеріалами.

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