Бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу Генштабу щодо ситуації на фронті нагадав, що мобілізація у ворога продовжується. Він також розповів, якими можуть бути її наслідки.

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Після псевдореферендумів та нарощення противником угруповань своїх військових сил, не виключено, що буде ескалація ситуації. Це буде характеризуватись насамперед новими ударами ворога по критичній інфраструктурі,

– сказав він.

За словами Громова, росія одночасно може спробувати активізувати бойові дії. Метою цього є захопити всю територію Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Водночас генерал запевнив, що ЗСУ ефективно протистоять агресору. Ми будемо боротися до остаточної перемоги над нашим ворогом. Жодні російські заяви для нас нічого не міняють.

Мобілізація в росії

Про часткову мобілізацію путін оголосив під час звернення 21 вересня. Тим, хто під неї підлягає, одразу ж почали роздавати повістки до воєнкоматів.

У Генштабі повідомляли, що на 29 вересня до ворожого війська вже призвали понад 100 тисяч людей. Офіційно оголошений план – 300 тисяч. Україна розуміє, що оголошена цифра не є кінцевою.

Чи оголосить мобілізацію ще один диктатор: дивіться відео