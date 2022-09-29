Бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга Генштаба по поводу ситуации на фронте напомнил, что мобилизация у врага продолжается. Он также рассказал, какими могут быть ее последствия.

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После псевдореферендумов и наращивания противником группировок своих военных сил не исключено, что будет эскалация ситуации. Это будет характеризоваться прежде всего новыми ударами врага по критической инфраструктуре,

– сказал он.

По словам Громова, россия одновременно может попытаться активизировать боевые действия. Целью этого является захватить всю территорию Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

В то же время генерал заверил, что ВСУ эффективно противостоят агрессору. Мы будем сражаться до окончательной победы над нашим врагом. Никакие российские заявления для нас ничего не меняют.

Мобилизация в россии

О частичной мобилизации путин объявил во время обращения 21 сентября. Тем, кто под нее подлежит, сразу начали раздавать повестки в военкоматы.

В Генштабе сообщали, что на 29 сентября во вражеское войско уже призвали более 100 тысяч человек. Официально объявленный план – 300 тысяч. Украина понимает, что объявленная цифра не является конечной.

Объявит ли мобилизацию еще один диктатор: смотрите видео