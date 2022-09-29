Украина понимает, что объявленная цифра не является конечной. Об этом на брифинге рассказал заместитель главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, передает 24 канал.

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Громов убежден, что количество мобилизованных будет значительно больше. Ранее СМИ писали о 1,3 миллионах военных.

Мобилизация началась еще раньше

Мобилизация началась не 21 сентября, когда ее объявил путин. Об этом свидетельствует информация от более 20 военнослужащих, которые пытались сопротивляться нашим войскам в Харьковской области.

Громов рассказал, что попавшую в плен ВСУ группу мобилизованных призвали еще 9 сентября. Затем, 13 и 16 сентября, то есть фактически через неделю, их уже отправили на территорию Украины. Предварительная подготовка и слаживание подразделения не проводилось.

При этом среди мобилизованных есть представители морского флота, ракетных войск стратегического назначения, подразделений противоракетной обороны и медицинского обеспечения.

Обратите внимание! Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева рассказала, что в Крыму до 21 сентября проходила скрытая мобилизация. Пока известно, что почти 160 военных уже погибли.

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