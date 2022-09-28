Об этом на брифинге рассказала представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, сообщает 24 канал. По ее словам, около 80 погибших мобилизованных были украинцами.

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159 мобилизованных в Крыму уже погибли

По словам Ташевой, о 159 погибших мобилизованных солдатах из Крыма стало известно после появления информации о похоронах на территории полуострова.

В общем, тенденция такова, что об этих похоронах неизвестно на территории полуострова, но эта история стала известна. Мы думаем, что таких похорон на территории полуострова больше, поэтому наши граждане там прекрасно понимают огромные потери, в том числе для местного населения, проживающего на территории Крымского полуострова,

– отметила представитель президента в Крыму.

Она добавила, что оккупанты призывают абсолютно всех граждан, в том числе незаконно находящихся в Крыму россиян. Также известно о не менее 1500 повестках, которые раздали крымским татарам в:

6 – 7 районах Бахчисарая,

селе Строгановка под Симферополем,

селе Зуя,

массивах Сариса,

городе Саки,

селах Азовское и Майское,

селах Добровской долины.

"Это в большинстве своем населенные пункты, где проживают компактно представители крымскотатарского коренного народа", – отметила Ташева.

По разным подсчетам, в Крыму проживают около 250 тысяч крымских татар. Однако представители крымскотатарского народа говорят о по меньшей мере 350 тысячах человек на территории полуострова.

"Конечно, мужская часть населения, которая может призываться, намного меньше. Поэтому процент крымских татар велик. Мы не знаем, какое количество человек на это время уже мобилизовано. Потому что стоит различать раздачу повесток и лицо, которое мобилизовано", – добавила представитель президента в Крыму.

Поэтому представители государства, в частности правозащитные организации, адвокаты и тому подобное, советуют получившим повестки крымчанам ни в коем случае не появляться в военкомат.

"Большая часть людей из Крымского полуострова уезжает. Поэтому прямой корреляции личности мобилизованного и так называемого плана, который уже выполнили, по словам оккупационного председателя Крыма Сергея Аксенова, и раздачи повесток нет", – отметила Ташева.

Обратите внимание! По словам правозащитницы, срочников в Крыму заставляли подписывать контракты и отправляли на активные боевые действия. Среди них были и погибшие на крейсере "Москва". Медиков из Крыма также использовали в рамках боевых действий. Их отправляли на Восток Украины для оказания помощи русским военным.

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