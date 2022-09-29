Україна розуміє, що оголошена цифра не є кінцевою. Про це на брифінгу розповів заступник головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, передає 24 канал.

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Громов переконаний, що кількість мобілізованих буде значно більша. Раніше ЗМІ писали про 1,3 мільйона військових.

Мобілізація почалась ще раніше

Мобілізація почалась не 21 вересня, коли її оголосив путін. Про це свідчить інформація від понад 20 військовослужбовців, що намагались чинити опір нашим військам на Харківщині.

Громов розповів, що групу мобілізованих, яка потрапила у полон ЗСУ, призвали ще 9 вересня. Опісля, 13 та 16 вересня, тобто фактично через тиждень, їх вже відправили на територію України. Попередньої підготовки та злагодження підрозділу не проводили

При цьому серед мобілізованих є представники морського флоту, ракетних військ стратегічного призначення, підрозділів протиракетних оборони та медичного забезпечення.

Зверніть увагу! Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла, що у Криму до 21 вересня проходила прихована мобілізація. Наразі відомо, що майже 160 військових вже загинули.

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