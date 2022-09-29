Чергове відео від росіян появилося в мережі 29 вересня. Цього разу на нестерпні умови скаржилися мобілізовані з Березників Пермського краю.

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"Загнали як стадо баранів"

Як повідомили самі ж окупанти, їх вивантажили в чистому полі та кинули напризволяще. Не дали ні грубки, ні наметів, тож вони змушені будуть ночувати просто неба.

"Навіть намет із грубкою не дали! Ночуйте в полі, і пофіг, ніхто нікому не потрібний!" – скиглив в забороненій в Україні соцмережі старший лейтенант служби запасу. Ба більше, їм навіть не дали сухпайки, тож вони користуватимуться лише тим, що привезли самі з дому. Окупант "попав у яблучко", коли сказав, що їх "загнали як стадо баранів" і кинули напризволяще.

Наразі мобілізовані самі намагаються організувати групу та налагодити побут у полі, а відео свого скиглення направили губернатору. Їм обіцяють привезти все потрібне для табору лише завтра, і то не факт.

Взимку вони збиратимуться в купки, щоб погрітися, і нашим HIMARS буде легше їх відстежувати,

– зазначили у телеграм-каналі InformNapalm.

Мобілізовують без будь-якої підготовки

Окрім того, що росіян кидають у чисте поле без будь-яких нормальних засобів, попри обіцянки їх женуть на фронт без будь-якої підготовки. Це при тому, що багато з них зброю тримають вперше в руках.

Так, у мережу попало відео від військових з 1-го танкового полку. Вони розповіли, що вони вирушають на фронт без жодної теоретичної чи практичної підготовки. Ці мобілізовані не акцентували на відсутності бойового досвіду, тож можна припустити, що це дійсно резервісти. Але вони наголосили на "перепідготовці", якої так і не було.

Окрім того, їм також приказали забезпечувати себе необхідним самим, тож можна зробити висновок, що подібні ситуації не поодинокі, а мають систематичний характер в армії окупантів. Що їм гарантовано видають, так це документ з назвою "Мінімальний набір майна, необхідного для відбуття у воєнне відрядження". Серед речей, які потрібно купити:

Два рюкзаки на 60 і 20 літрів;

Захист (це жирним шрифтом вказано у документі);

Спальний мішок;

Камуфляжний костюм;

Черевики;

Термобілизну;

10 пар шкарпеток;

2 пари трусів;

Новий телефон, без вказаних у ньому контактів;

Продуктовий набір на добу;

Капці.

Що видають та рекомендують мобілізованим у частинах

Окрім екіпірування, яке має допомогти вести бойові дії, росіянам видають й неймовірне забезпечення, яке б мало допомогти вижити у випадку поранень та травмувань. Так, бойових медиків російської армії забезпечують аптечками, за допомогою яких можна отримати радше не допомогу, а зараження крові.

Також окупантам рекомендують "потрошити" автомобільні аптечки у пошуках джутів, бо у "другої армії світу" їх на всіх не хватає. Про турнікети мова навіть не йде.

А тампонувати кровотечі від кульових поранень рекомендують жіночими гігієнічними тампонами та звичайнісіньким лавашем. Марно й казати, що жодні з цих порад не допоможуть вижити.

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