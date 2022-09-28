А саме для зупинки кровотечі після кульового поранення у військових частинах росії рекомендують їх використовувати. Український інструктор із тактичної медицини Маша Назарова підкреслила – це не допоможе.

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"Корисні" поради російським мобілізованим

Так, окупанти, здається, занадто буквально сприйняли поняття "тампонування рани" та передавали міфи про казкові можливості жіночих гігієнічних засобів.

Жінок, дівчат, матерів просіть прокладки, найдешевші прокладки й найдешевші тампони. При кульовому пораненні прямо туди введіть і все: тампон починає розбухати та придавлювати стінки. Мужики, я це ще з Чечні знаю,

– авторитетно розповіла російська військова мобілізованим росіянам.

Що цікаво, жінка на відео стверджує, що армія росії не може забезпечити своїх військових. Немає нічого – ні "медицини", ні бронежилетів. Тож те, що не можуть купити в аптеках рекомендують роздобувати в автомобільних аптечках.

Тампони не спасуть при важкому поранені: відео

Чому тампони не спасуть

Пряме призначення гігієнічних тампонів – поглинання невеликої кількості крові без перекривання джерела кровотечі під час менструації. Їх можливості досить обмежені: більшість жінок втрачають менше ніж 80 мл крові під час менструації, а найбільш поглинаючими тампонами є "ультраабсорбуючі", які вбирають до 17 мл менструальної крові.

При кульовому же пораненні людина може втратити літри крові за хвилини.

Порівняння суперабсорбуючого тампона і звичайного бинта “Kerlix” / Маша Назарова

Саме тому, щоб зупинити кровотечу після поранення потрібно використовувати техніку тампонування рани: її потрібно щільно заповнити бинтом. Якщо це зробити правильно, через фізичний тиск кровотеча зупиниться.

Жоден бинт не спрацює, якщо його "вкласти" в рану, як тампон. Треба притискати пальцями найбільше джерело кровотечі у рані й другою максимально щільно "пакувати" бинт у рану. Навчитись можна лише практикою на манекені. Гемостатичні бинти працюють краще за звичайні,

– підкреслила Маша Назарова.

Для цього медику потрібні не тампони, а певні уміння та:

гемостатичний бинт;

спресована марля, зазвичай подібна до Kerlix, але компактніша. Однак є ризик, що надто тонка;

еластичні бинти, косинки, чиста тканина.

Зверніть увагу! Інструктор із тактичної медицини підкреслює також, що не допомагають гемостатичні порошки, адже вони вимиваються кров’ю з рани.

Російська армія турбується про своє "гарматне м'ясо"

21 вересня в росії оголосили часткову мобілізацію, згідно з якою панують набрати від 300 тисяч до понад мільйона осіб на фронт. І якщо їм щось обіцяли на папері – дійсність інакша.

Так, бойових медиків російської армії забезпечують аптечками, за допомогою яких можна отримати радше не допомогу, а зараження крові.

Також мобілізованих у росії закликають подбати про себе самим. Вони повинні самі придбати ледь не все – від білизни до бронежилета та бронешолома.

Зазначимо також, що замість обіцяної перепідготовки росіян одразу кидають у пекло війни.

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