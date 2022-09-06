Аптечку, яка ніби потрапила в Україну з срср, та ноші 1972 року знайшли під Макаровим у березовому гаю. Хоч сумка з лікарськими засобами є доволі сучасною, на наповнення дивитися без сміху просто неможливо.

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Неймовірне наповнення аптечки росіян

Першим, що потрапило на очі, була інструкція до неї. На перших сторінках розписані розробники: детально, з посадами. Напевне, щоб поки поранений боєць буде шукати, як використовувати джгут, – він сплив кров'ю.

Окрім того, інструкція на упаковках деяких елементів стерлася від води. Зауважимо, "взяти Київ за 3 дні" росіяни намагалися зимою, в умовах підвищеної вологості. Яскравий приклад відношення керівництва держави-окупанта до своїх бійців.

В аптечці 2018 року виробництва знайшли:

знеболювальне Промедол;

тампон індивідуальний протихімічний;

таблетки для знезараження води Аквабриз;

джгут Есмарха, для використання у стаціонарних умовах. Його, згідно з інструкцією, перед використанням потрібно продезінфікувати марлею, яка й в набір не входить, двічі з перервою у 10 хвилин.

Перелічене – усе наповнення. В рекомендаціях зазначено, що усе це чудо потрібно зберігати при температурі від 0 до 35 градусів.

Я так розумію, цю аптечку з джгутом треба десь у трусах носити зимою, щоб не порушити умови зберігання,

– іронізує Андрій Нєбитов.

Аптечки українських воїнів

Аптечки, якими оснащено українські підрозділи, на тлі російських мають неймовірний вигляд, хоча для сучасних армій – нічого особливого. Порівняно з російськими вони – більші, більш оснащені та з турнікетом замість джгута.

Варте уваги! Джгут та турнікет виконують однакову функцію, однак зовсім різні за конструкцією та матеріалами. На відміну від гумової стрічки, сучасний турнікет ефективніший та зручніший у використанні.

Як підкреслив керівник поліції Київщини, наші аптечки – це районна поліклініка десь в Улан-Уде за кількістю медичних препаратів.

На знахідку відреагував і радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. На його думку, відомство шойгу вочевидь не збиралося виходжувати "другу армію" від ран та хвороб. Тож нашим захисникам буде менше морок.

Повний огляд знахідки від Андрія Нєбитова: дивіться відео