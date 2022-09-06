Аптечку, которая попала в Украину из СССР, носилки 1972 года нашли под Макаровым в березовой роще. Хотя сумка с лекарственными средствами выглядит довольно современно, на наполнение смотреть без смеха просто невозможно.
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Невероятное наполнение аптечки россиян
Первым, что попало на глаза, была инструкция к ней. На первых страницах расписаны разработчики: подробно, с должностями. Наверное, чтобы пока раненый боец будет искать, как использовать жгут – он истек кровью.
Кроме того, инструкция на упаковках некоторых элементов стерлась от воды. Напомним, что "взять Киев за 3 дня" россияне пытались зимой, в условиях повышенной влажности. Яркий пример отношения руководства государства-оккупанта к своим бойцам.
В аптечке 2018 производства нашли:
- обезболивающее промедол;
- тампон индивидуальный противохимический;
- таблетки для обеззараживания воды Аквабриз;
- жгут Эсмарха для использования в стационарных условиях. Его, согласно инструкции, перед использованием нужно продезинфицировать марлей, которая и в набор не входит, дважды с перерывом в 10 минут.
Перечисленное – все наполнение. В рекомендациях отмечено, что все это чудо нужно хранить при температуре от 0 до 35 градусов.
Я так понимаю, эту аптечку со жгутом надо где-то в трусах носить зимой, чтобы не нарушить условия хранения.
– иронизирует Андрей Небитов.
Аптечки украинских воинов
Аптечки, которыми оснащены украинские подразделения, на фоне российских выглядят невероятно, хотя для современных армий ничего особенного. По сравнению с российскими они больше, более оснащены и с турникетом вместо жгута.
Как подчеркнул руководитель полиции Киевщины, наши аптечки – это районная поликлиника где-то в Улан-Уде по количеству медицинских препаратов.
На находку отреагировал и советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его мнению, ведомство шойгу явно не собиралось лечить "вторую армию" от ран и болезней. Так что нашим защитникам будет меньше мороки.
Полный обзор находки от Андрея Небитова: смотрите видео