Аптечку, которая попала в Украину из СССР, носилки 1972 года нашли под Макаровым в березовой роще. Хотя сумка с лекарственными средствами выглядит довольно современно, на наполнение смотреть без смеха просто невозможно.

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Невероятное наполнение аптечки россиян

Первым, что попало на глаза, была инструкция к ней. На первых страницах расписаны разработчики: подробно, с должностями. Наверное, чтобы пока раненый боец будет искать, как использовать жгут – он истек кровью.

Кроме того, инструкция на упаковках некоторых элементов стерлась от воды. Напомним, что "взять Киев за 3 дня" россияне пытались зимой, в условиях повышенной влажности. Яркий пример отношения руководства государства-оккупанта к своим бойцам.

В аптечке 2018 производства нашли:

обезболивающее промедол;

тампон индивидуальный противохимический;

таблетки для обеззараживания воды Аквабриз;

жгут Эсмарха для использования в стационарных условиях. Его, согласно инструкции, перед использованием нужно продезинфицировать марлей, которая и в набор не входит, дважды с перерывом в 10 минут.

Перечисленное – все наполнение. В рекомендациях отмечено, что все это чудо нужно хранить при температуре от 0 до 35 градусов.

Я так понимаю, эту аптечку со жгутом надо где-то в трусах носить зимой, чтобы не нарушить условия хранения.

– иронизирует Андрей Небитов.

Аптечки украинских воинов

Аптечки, которыми оснащены украинские подразделения, на фоне российских выглядят невероятно, хотя для современных армий ничего особенного. По сравнению с российскими они больше, более оснащены и с турникетом вместо жгута.

Достойно внимания! Жгут и турникет выполняют одинаковую функцию, однако совершенно разные по конструкции и материалам. В отличие от резиновой ленты, современный турникет более эффективен и удобен в использовании.

Как подчеркнул руководитель полиции Киевщины, наши аптечки – это районная поликлиника где-то в Улан-Уде по количеству медицинских препаратов.

На находку отреагировал и советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его мнению, ведомство шойгу явно не собиралось лечить "вторую армию" от ран и болезней. Так что нашим защитникам будет меньше мороки.

Полный обзор находки от Андрея Небитова: смотрите видео