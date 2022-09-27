А все тому, що вижити буде вкрай складно. Фото знахідки поділилися в Генеральному штабі ЗСУ.

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Зараження крові – гарантоване

Ба більше, аптечка, яка виглядає так, ніби завітала з Другої світової, призначена не для особистого користування. Це аптечка фельдшера-санітара збройних сил російської федерації на передових позиціях.

За задумом, фельдшер-санітар, іншими словами бойовий медик, у війську повинен надавати медичну допомогу військовослужбовцям у разі, зокрема, поранень. Проте з таким набором "інструментів" залишається хіба надіятися на вдачу, адже з ним навряд чи можна врятувати від крововтрат при відірваних кінцівках. А ось зараження крові гарантоване.



З якими аптечками відправляють окупантів на війну / Фото Генштаб ЗСУ

Російські аптечки особистого користування

На початку вересня правоохоронці натрапили на Київщині на зразок аптечки особистого користування російських окупантів. Вона також виглядала ніби з ссср.

Ба більше, в інструкції до аптечки вказувалося, що зберігати її потрібно при температурі від 0 до 35 градусів. І це тоді, коли бойові діїї на Київщині тривали на початку весни, коли ще не зійшов сніг. Ба більше, від тієї ж таки вологості інструкція на упаковках деяких елементів стерлася.

В обох випадках висновок один – росії, очевидно, байдуже на життя тих, кого посилають помирати за путіна.

"Якісне" забезпечення військових країни-окупантки

Бойові медики росії також закликали брати з собою жіночі тампони та використовувати їх як засіб зупинення кровотечі. Проте тампони можуть поглинути невелику кількість крові, коли при масивній кровотечі людина може втратити літри крові за хвилини.

Аптечки – не єдиний біль тих, кого відправляють воювати в Україну. Забезпечувати всім необхідним окупанти повинні себе самі.

Так, окупанти повинні самі придбати ледь не все – від білизни до бронежилета та бронешолома.

І це при тому, що мобілізованих закидатимуть на найбільш гарячі ділянки для виконання першочергового завдання – утримання окупованих територій.

Тож якщо узагальнювати настрої, які панують серед мобілізованих, то це розпач та паніка.

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