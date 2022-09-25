Не встигли ми відійти від "новітнього озброєння" росіян у вигляді ржавих автоматів, а тут виявляється, що їх ще поселяють у "п'ятизіркові готелі". І там є все те, що так люблять росіяни – дух срср і відсутність комфорту.

Варте уваги Мобілізованим російським танкістам видали автомати, вкриті іржею: промовисте відео

Як виглядають "5 зірок" в Інгушетії

На відео, опублікованому в мережі, видно, що кімната, розрахована на 11 людей так і промовляє "ви хотіли срср – маєте срср", тому що старі ватні матраци точно пам'ятають ще якогось "вождя". І то не всім пощастило, бо навіть і такого "добра" у плямах на всіх не вистачило.

Так само ремонту в "номері" не бачили давно. Мабуть, із тих часів, коли і виробляли матраци, на яких спатимуть мобілізовані. Про це красномовно свідчить стеля в кімнаті.

Ну що можемо сказати? Яка армія – такі й "готелі".

"5 зірок" для мобілізованих в Інгушетії: дивіться відео

Тим часом часткова мобілізація триває

Мобілізація у росії триває повним ходом, однак найгіршим у цій ситуації є те, що окупанти намагаються залучити до війни проти України українців з тимчасово окупованих територій. Крім того, у Криму росіяни вручають повістки кримським татарам. Військове та політичне керівництво України закликає наших громадян в окупації уникати мобілізації або за першої нагоди переходити на бік ЗСУ.

А от у росії частина населення на початку 8-го місяця повномасштабного вторгнення вирішила іти протестувати. Хтось лише проти мобілізації, а хтось навіть вирішив покричати "ні війні". Росгвардія та спецпризначенці затримують усіх – дітей, жінок, пенсіонерів. Водночас затриманим чоловікам вручають повістки.

Офіційно кремль заявив про намір мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за даними ЗМІ, у таємній частині указу диктатора йдеться про мільйон.

Тим часом у селі Тюменево в Кемеровській області не залишилося жодного чоловіка – усіх забрали на війну.

Однак війна триває, тому пропонуємо передати палкий привіт окупантам донатом на ЗСУ: дивіться відео