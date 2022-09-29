У росії вирішили відкрити новий вид подорожника – лаваш звичайний. Мовляв, моджахеди в Афганістані теж використовували його для зупинки кровотеч.

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Новий рівень медицини в росіян

Все почалося із того, що в мережі опублікували російську аптечку, що не дуже сподобалося росіянам – старі індивідуальні перев'язувальні пакети, які точно пам'ятають якогось "вождя", якщо не царя.

Тому "великі розуми" у вигляді російських диванних експертів вирішили надавати порад щодо того, як вижити такими древніми аптечками.

Одні вирішили нагадати, що не все так погано. Подумаєш, аптечки застарілі? Є тампони та прокладки. Якщо закінчаться, можна взяти приклад з моджахедів та використовувати лаваш.

А ще є ті, хто вважає, що дорогі турнікети не потрібні військовим, бо вони можуть не врятувати, а нашкодити. Тому застарілі аптечки, або навіть тампони, прокладки чи лаваші набагато ефективніші.

Коротко про російську медицину / Фото з фейсбука Івана Костенка

Росіяни і вершина тактичної медицини

Напередодні у соцмережах з’явилося відео, на якому російська військова рекомендує мобілізованим росіянам закуповувати найдешевші тампони для зупинки кровотечі. Однак там не враховують того факту, що тампони здатні вбирати лише кілька мілілітрів крові, а не ту кількість, яку може втратити поранений.

Вочевидь, росіяни надто буквально сприймають тампонування ран, коли потрібно затискати джерело кровотечі й заповнювати рану бинтом. Однак бинт не допоможе, якщо його вкласти як тампон.

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