Аргументували звернення тим, що диктатор погрожує знищити весь світ. Відповідне послання невідомі залишили на могилі батьків путіна у Санкт-Петербурзі.

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Пожалілися як на нечемну дитину

Послання було написане на аркуші, вирваному зі шкільного щоденника. Та й звернення було схожим на таке, яке вчителі пишуть батькам неслухняних дітей.

Шановні батьки! Ваш син потворно поводиться! Прогулює уроки історії, б'ється із сусідами по парті та погрожує підірвати всю школу. Просимо вжити заходів,

– суворо зазначили російські активісти.

У телеграм-каналі додали, що сподіваються, що "батьки цього пи**юка колись заберуть його до себе". А також зазначили, що лист – справа рук російського феміністського антивоєнного опору.



Послання марії та володимиру путіним / Фото з телеграм-каналу

Божевільні погрози путіна

21 вересня путін підписав указ про проведення часткової мобілізації. Попри заяви диктатора, мобілізують на фронт навіть тих, хто мобілізації не підлягає, замість зброї видають іржаві автомати, а на фронт кидають подекуди без будь-якої підготовки.

Разом з мобілізацією він пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. При цьому диктатор наголосив, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту" та наголосив, що не блефує. Хоча, зазначимо, на росію ніхто й не нападав.

"Ядерною доктриною" погрожував і посіпака путіна лавров. Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через фейкові "референдуми" території України.

На це відповів президент України Володимир Зеленський. Так, він підкреслив, що погрози ядерною зброєю від путіна не є чимось новим. Проте й застеріг, що не можна відкидати ризики.

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