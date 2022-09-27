Про це 24 каналу сказав експерт Defense Express Іван Киричевський. Він зауважив, що нові мобілізовані, яким видали іржаві автомати, самі розуміють, що особливо вони не навоюють.

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Чи можуть росіяни накопичити ударну силу

Киричевський зазначив, що теоретично росіяни можуть знайти, чим оснастити й озброїти мобілізованих. Але річ у тім, чи зможуть вони накопичити ударну силу в 300 тисяч окупантів.

Справді, російські окупанти можуть готувати на зиму спробу якогось контрнаступу десь на Сході України, щоб спробувати або затримати наше просування, або відвоювати раніше втрачені позиції,

– зауважив експерт Defense Express.

За його словами, вони можуть накопичити певну кількість солдатів і навіть дати їм якісь танки. Можливо, навіть спробують виділити із цих "мобіків" приблизно 50 тисяч, щоб повторити щось на кшталт Арденнського наступу гітлера.

Є важливий нюанс щодо оснащення мобілізованих

Киричевський зауважив, що росіяни вже зняли зі зберігання свої Т-90А, які є відносно новими танками, й оснастили їх комплексом, який теоретично знижує їхню видимість для тепловізорів. Ці танки окупанти кинули в бій на Куп'янському напрямку.

Але важливий нюанс – мало просто дати зброю в руки "чмобікам", важливо, щоб вони її, вибачте, не профукали в бою,

– наголосив він.

Адже, заявив експерт Defense Express, якщо кадрова армія росії примудрилася втратити або кинутими, або знищеними приблизно 10 танків Т-90 під час крайніх боїв за Куп'янськ-Вузловий, то, те, як активно будуть кидати "чмобіки" свою техніку в бою – уже навіть складно передбачити.

Якщо вже вони одразу бачать, що їх очікує з тим, що їм дали іржаві автомати, то начебто здогадуються, що особливо вони не навоюють,

– сказав Киричевський.

Тобто, додав експерт Defense Express, така публіка дуже схильна насамперед кидати будь-яку складну й більш-менш відносно сучасну техніку в бою.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

Кремль перекладає провину за неспроможність російського уряду дотримуватись власних заявлених критеріїв мобілізації на місцеву владу. Як зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), мовляв, в усьому винна бюрократія на місцях.

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