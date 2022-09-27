Про це 24 каналу сказав громадський діяч, воїн ЗСУ Євген Карась. За його словами, війна взимку так само йтиме в агресивній формі – з наступом ЗСУ та обороною противника.

Читайте також HIMARS працюють і взимку, – Ступак спрогнозував, що вплине на перебіг бойових дій

Чи триватимуть наступальні дії ЗСУ взимку

Карась наголосив, що в намірах Збройних Сил України щодо деокупації наших територій нічого не змінилося. Понад те, ці процеси будуть дуже цікавими.

Водночас, за його словами, росіяни вже наганяють мобілізованих, аби десь через два місяці намагатися зупинити наш наступ.

Але ми ж собі навіть не уявляємо, де будуть межі до цієї зупинки цього наступу,

– зауважив воїн ЗСУ.

Адже, додав він, можуть бути дуже цікаві напрямки і територіальні просування українських захисників для повернення наших земель. Тому цілком можливо, що на той момент уже може бути деокупований Херсон.

Карась про перебіг бойових дій узимку: дивіться відео

Кому буде на руку похолодання

Карась зазначив, що з настанням холодів бойові дії для визволення наших територій продовжаться, зокрема й наступальні дії.

Зимою війна, думаю, не зупиниться. Вона зимою так само йтиме в агресивній формі – і наш наступ, і їхня оборона. І вони далі можуть пробувати десь перти. Але погодні умови будуть грати радше на нашу користь,

– сказав воїн ЗСУ.

Він наголосив, що потрібно продовжувати допомагати українським військовим. Адже машини виходять з ладу, дрони падають, тому треба не припиняти це робити до нашої перемоги.

У росіян значно гірше забезпечення і з цими "чмобіками" воно ще гірше впаде. Тому безпосередньо й узимку вони будуть більше мерзнути, більше хворіти, буде гірший зв'язок,

– зазначив Карась.

До того ж, зауважив він, у росіян узимку виникатимуть значні проблеми з логістикою та для здоров'я, якщо хтось не туди піде чи займе не ту позицію. Тому похолодання все ж гратиме на користь українців.

Ситуація на фронті: останні новини

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно обороняти рідну землю від російських загарбників. Ворогу завдають втрат на всіх напрямках.

Російські окупанти досі не полишили намірів окупувати всю Донецьку область. Також вони хочуть утримати всі захоплені території.

Останнім часом окупанти змінили озброєння, яким атакують Одещину. Тепер вони використовують безпілотники-камікадзе Shahed-136, надані Іраном. І їх ЗСУ продовжують нищити.

Зверніть увагу – в ISW сказали, чи вплине мобілізація на війну: дивіться відео