Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Інститут майбутнього Іван Ступак. Водночас він зауважив, що для систем HIMARS жодних проблем не буде.

Зверніть увагу Окупанти тікали, як миші, – десантники розповіли, як звільнили Ізюм

Що вплине на перебіг бойових дій узимку

Ступак зазначив, що велике значення матиме те, хто перший швидко підготується до зими.Тобто перевдягне своє військо, забезпечить, умовно кажучи, буржуйками, засобами обігріву, дровами. А озброєння працюватиме й у холодну пору.

HIMARS працюють і взимку. Тобто для них проблем нема. Це гарна новина, дійсно,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Він зауважив, що погодні умови можуть спричинити певні складнощі. Якщо росіяни на початку вторгнення, тобто наприкінці лютого, ще могли переночувати в окопах, то зараз буде дуже важко. Адже буде і сльота, і дощ.

Ступак пояснив, що вплине на перебіг бойових дій узимку: дивіться відео

Що допомагатиме ЗСУ

Ступак заявив, що росіяни дуже розраховують на так званий генерал-дощ. Тобто на те, що багнюка зможе зупинити наступальні дії українців.

Він нагадав, що німці під час Другої світової війни теж сподівалися, що початок зимових холодів зупинить наступ союзницьких військ, але нічого цього не сталося – наступ, як ішов, так і буде йти.

Тим паче, що нам допомагають місцеві жителі. У кожному новому звільненому населеному пункті люди зустрічають наших військових і віддають, дійсно, останнє – їжу, засоби обігріву. Вони впускають їх до своїх осель,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Росіяни ж, додав Ступак, цим похизуватися не можуть. Там, де вони тримають оборону, майже все знищено, розграбовано. Окупанти просто самі стріляють собі в ногу, знищуючи будинки, в яких вони могли теоретично ховатися на зиму.

До речі! У США заявили, що успіхи України у війні з росією та контрнаступ ЗСУ не здивували союзників і партнерів. У Пентагоні переконані, що контрнаступ ЗСУ приголомшив радше самих росіян.

Яка ситуація зараз на фронті: останні новини

Наші військові продовжують блискавичний контрнаступ. Водночас ворог не полишає спроб бодай десь атакувати. Розповідаємо, біля яких населених пунктів росіяни намагалися йти вперед.

Російські окупанти намагаються наступати лише орієнтовно на 20 кілометрах фронту. Радник ОП Олексій Арестович зауважив, що це ділянка з 1300 кілометрів фронту, на яких ідуть активні бої.

Контрнаступ ЗСУ набирає обертів. Тож не дивно, що хоч і не стрімкими темпами, але почалося звільнення Луганської області. Там зараз тривають позиційні бої. Вони вирішують долі населених пунктів.

Варте уваги – вояки путіна так тікали від ЗСУ, що аж штани погубили: дивіться відео