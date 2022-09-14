Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. В то же время он отметил, что для систем HIMARS никаких проблем не будет.

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Что повлияет на ход боевых действий зимой

Ступак отметил, что большое значение будет иметь тот, кто первый быстро подготовится к зиме. А вооружение будет работать и в холодное время.

HIMARS работают и зимой. То есть для них проблем нет. Это хорошая новость, действительно,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он отметил, что погодные условия могут повлечь за собой определенные сложности. Если россияне в начале вторжения, то есть в конце февраля, еще могли переночевать в окопах, то сейчас будет очень тяжело. Ведь будет и слякоть, и дождь.

Ступак объяснил, повлияет на ход боевых действий зимой: смотрите видео

Что будет помогать ВСУ

Ступак заявил, что россияне очень рассчитывают на так называемый генерал-дождь. То есть на то, что грязь сможет остановить наступательные действия украинцев.

Он напомнил, что немцы во время Второй мировой войны тоже надеялись, что начало зимних холодов остановит наступление союзнических войск, но ничего этого не произошло – наступление как шло, так и будет идти.

Тем более что нам помогают местные жители. В каждом новом освободившемся населенном пункте люди встречают наших военных и отдают, действительно, последнее – еду, средства обогрева. Они впускают их в свои дома,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Россияне же, добавил Ступак, этим похвастаться не могут. Там, где они держат оборону, почти все уничтожено, разграблено. оккупанты просто сами стреляют себе в ногу, уничтожая дома, в которых они могли теоретически прятаться на зиму.

Кстати говоря! В США заявили, что успехи Украины в войне с россией и контрнаступление ВСУ не удивили союзников и партнеров. В Пентагоне убеждены, что контрнаступление ВСУ ошеломило скорее самих россиян.

Какая ситуация сейчас на фронте: последние новости

Наши военные продолжают молниеносное контрнаступление. В то же время враг не оставляет попыток хоть где-то атаковать. Рассказываем, возле каких населённых пунктов россияне пытались идти вперед.

Российские оккупанты пытаются наступать лишь ориентировочно на 20 километрах фронта. Советник ОП Алексей Арестович отметил, что это участок с 1300 км фронта, на которых идут активные бои.

Контрнаступление ВСУ набирает обороты. Неудивительно, что хоть и не стремительными темпами, но началось освобождение Луганской области. Там сейчас ведутся позиционные бои. Они решают судьбы населённых пунктов.

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