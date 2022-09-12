Сегодня СтратКом ВСУ опубликовал видео, на котором видно, как украинские военные уничтожили колонну оккупантов. Захватчики еще раз почувствовали на себе работу HIMARS.

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Ликвидация захватчиков и их техники

В результате удара по вражеской колонне ВСУ уничтожили несколько танков и тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепек". Операция по успешной ликвидации врага прошла на полях Юга Украины.

Эпическое видео работы HIMARS

Еще больше оружия – еще больше мертвых россиян

Американские реактивные артиллерийские системы HIMARS Украина получила летом. Это еще далеко не все оружие, которое планирует Европа и Штаты поставлять нашему государству.

Недавно состоялась очередная встреча "Рамштайн" – Алексей Арестович после нее анонсировал мощную военную помощь.

Демилитаризация от ВСУ

Украинская армия постоянно атакует врага и наносит ему сокрушительные удары. Напомним, 11 сентября "прилетело" в казарму оккупантов в Херсоне.

Интересно, что убегая от контрнаступления в Харьковской области путинские воины бросают оружие. Эти трофеи потом пригодятся украинской армии – с помощью них она ликвидирует россиян.

Достойно внимания – потери врага по состоянию на сегодняшний день: смотрите видео