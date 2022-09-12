Сьогодні СтратКом ЗСУ опублікував відео, на якому видно, як українські військові знищили колону окупантів. Загарбники вкотре відчули на собі роботу HIMARS.

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Ліквідація загарбників та їхньої техніки

Внаслідок удару по ворожій колоні, ЗСУ знищили кілька танків і важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок". Операція з успішної ліквідації ворога відбулась на полях Півдня України.

Епічне відео роботи HIMARS

Ще більше зброї – ще більше мертвих росіян

Американські реактивні артилерійські системи HIMARS Україна отримала влітку. Це ще далеко не вся зброя, яку планує Європа та Штати постачати нашій державі.

Не так давно відбулась чергова зустріч "Рамштайн" – Олексій Арестович після неї анонсував потужну військову допомогу.

Демілітаризація від ЗСУ

Українська армія постійно атакує ворога та завдає йому нищівних ударів. Нагадаємо, 11 вересня "прилетіло" у казарму окупантів у Херсоні.

Цікаво, що тікаючи від контрнаступу на Харківщині путінські вояки залишають зброю. Ці трофеї потім стають у пригоді для української армії – за допомогою них вона ліквідовує росіян.

Варте уваги – втрати ворога станом на сьогодні: дивіться відео